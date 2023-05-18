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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تسهيل إنشاء الشركات.. خبير اقتصادي يتوقع إنفراجة في الإجراءات المتعلقة بالاستثمار.. فيديو

الدكتور محمد البهواشي،
الدكتور محمد البهواشي، الخبير الإقتصادي

أكد الدكتور محمد البهواشي، الخبير الإقتصادي، أن الاجراءات التي اتخذتها الدولة تأتي لتسهيل إنشاء الشركات، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات الهامة ستساهم في دفع عجلة الإقتصاد.

 

وقال محمد البهواشي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري” أنه خلال أيام سيكون هناك انفراجة في بعض الاجراءات الاقتصادية المتعلقة بالاستثمار.

 

 كافة القطاعات 

وتابع الخبير الإقتصادي، أنه يوجد إيجابيات كثيرة تنضم إلى عجلة الاقتصاد المصري، والانعكاس على حجم الصادرات التي تزداد يوما بعد يوم، كان صعب حدوثها دون الإرادة السياسية والبرامج الإصلاحية التي انتهجتها الحكومة في كافة القطاعات من بنية تحتية، إصلاح هيكلي، واقتصادي، وتشريعي.

دفع عجلة الإقتصاد خالد ميري الإقتصاد المصرى البرامج الإصلاحية اصلاح هيكلي

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