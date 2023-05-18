تسهيل إنشاء الشركات.. خبير اقتصادي يتوقع إنفراجة في الإجراءات المتعلقة بالاستثمار.. فيديو

أكد الدكتور محمد البهواشي، الخبير الإقتصادي، أن الاجراءات التي اتخذتها الدولة تأتي لتسهيل إنشاء الشركات، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات الهامة ستساهم في دفع عجلة الإقتصاد.

وقال محمد البهواشي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري” أنه خلال أيام سيكون هناك انفراجة في بعض الاجراءات الاقتصادية المتعلقة بالاستثمار.

كافة القطاعات

وتابع الخبير الإقتصادي، أنه يوجد إيجابيات كثيرة تنضم إلى عجلة الاقتصاد المصري، والانعكاس على حجم الصادرات التي تزداد يوما بعد يوم، كان صعب حدوثها دون الإرادة السياسية والبرامج الإصلاحية التي انتهجتها الحكومة في كافة القطاعات من بنية تحتية، إصلاح هيكلي، واقتصادي، وتشريعي.