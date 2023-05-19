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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجدي.. حظك اليوم الجمعة 19 مايو 2023 : اتبرع للأعمال الخيرية

برج الجدي
برج الجدي

برج الجدي (22 ديسمبر - 21 يناير)، يميل إلى تحديد الأهداف ووضع خطة لتحقيقها، مهما كانت الصعاب، ولكن الخطر الأكبر الذي يواجهونه هو الاستسلام قبل أن يتمكنوا من الاستمتاع بثمار عملهم.

ونستعرض توقعات برج الجدي وحظك اليوم الجمعة 19 أبريل على الصعيد العاطفي والصحي والمهني خلال السطور التالية.

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برج الجدي وحظك اليوم الجمعة 19 مايو 2023

جدل شديد في العلاقات الشخصية اليوم وحل جميع المشكلات قبل أن تخرج عن نطاق السيطرة، سيتم تسليمك مسؤوليات متعددة في المكتب وهذا سيثبت أيضًا كفاءتك.

برج الجدي وحظك اليوم صحيا

هناك مشكلات صحية بسيطة بما في ذلك الصداع والأرق والتعب، قلل من تناول الأطعمة الزيتية والحارة وبدلاً من ذلك أضف المزيد من الخضار الورقية إلى النظام الغذائي. 

برج الجدي وحظك اليوم مهنيا

ستكون حياتك المكتبية مليئة للغاية اليوم، ستجعلك المسؤوليات المتعددة منهكة ولكن لا تشكو من الجدول الزمني لأن الإدارة ستلاحظ أدائك.

برج الجدي وحظك اليوم عاطفياً

ستكون حياة الحب مضطربة اليوم، قد تخرج المشكلات الموجودة بالفعل عن نطاق السيطرة ويمكن أن يؤدي ذلك إلى مزيد من المشاجرات في حياتك الشخصية، يجب ألا تدخل في مجادلات أو نقاشات اليوم. 

توقعات برج الجدي الفترة المقبلة

أنت محظوظ ماليًا اليوم حيث سيكون هناك تدفق جيد للثروة إلى حسابك، قد يحصل رجال الأعمال على مساعدة مالية من جانب الزوج، قد تكون هناك مناسبات يطلب فيها أحد الأقارب مساعدة مالية، يمكنك أيضًا التبرع بالمال للأعمال الخيرية اليوم.

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