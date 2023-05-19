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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم فاركو على رادار الأهلي لضمه الموسم القادم

الأهلي
الأهلي

اكد فرج عامر ان عبد الله بكري لاعب فاركو، اصبح احد البدائل القوية أمام النادي الأهلي من أجل تدعيم صفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب فرج عامر عبر حسابه علي فيسبوك "عبد الله بكري مهاجم فاركو والذي ابدي مارسيل كولر المدير الفني للاهلي اعجابة الشديد بة ويرغب في الانضمام للاهلي الموسم القادم ، هو ابن نادي سموحة اشتريناة من نادي نبروة بقيمة لا تتجاوز ٣٠٠ الف جنية و٢٠٪؜ اعادة بيع وتم بيعة باكثر من ٢ مليون دولار لنادي الوحدة السعودي ومنها الي نادي بيراميدز ودفعنا ٢٠٪؜ لنادي نبروة.


واختتم "لاعب ممتاز فنيا وتكتيكيا وملتزم ومحترم ويجيد التعامل مع زملاءة ومع الاجهزة الفتية ، واتمني لة كل التوفيق والنجاح واتمني ان ينتقل الي الاهلي لانة اضافة قوية للاهلي"


ويستضيف النادي الأهلي نظيره فريق الترجي اليوم الجمعة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ووضع النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر قدما فى نهائي دوري أبطال إفريقيا ، ويكفي المارد الأحمر التعادل السلبي .

الإنتقالات الصيفية الحالية السويسري مارسيل كولر عبد الله بكري الأهلى

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