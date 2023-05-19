عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخطاء بالجملة |جريشة يشيد بأداء حكم مباراة الزمالك وأسوان ويهاجم محمد عادل

صدى البلد

 

قال الحكم جهاد جريشة، أن الحكم محمد يوسف أدار لقاء الزمالك وأسوان بشكل جيد وكذلك طاقم الفيديو بقيادة أحمد الغندور.

وأضاف في تصريحات بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "عماد العقاد مساعد الحكم أيضا كان مميزًا، والغاء هدفي الزمالك كان قرارين صحيحين من جانب طاقم الحكام".

 

txt

عيب اللي حصل|تعليق غاضب من الغندور عقب تتويج يد الزمالك بـ"الكؤوس الإفريقية"

txt

شوبير يعلن قرب فسخ تعاقد سموحة مع نجم الأهلي السابق

وواصل: "محمد يوسف حكم جيد ويؤدي معظم المباريات بشكل جيد".

وأكمل: "الحكم محمد عادل من أفضل خمس حكام مصريين، لكن لديه عدة أخطاء في مباراة الإسماعيلي والزمالك، وهدف الدراويش الأول كان ركلة حرة لمصلحة الفريق الأبيض في وسط الملعب".

وزاد: "حكم الفيديو استدعى محمد عادل في مخالفة محمد صبحي حارس الزمالك والحكم لم يستجب له، وكل الحقائق أمام لجنة الحكام بالاتحاد المصري، وهو خطأ غير مقبول من حكم لقاء الاسماعيلي والزمالك".

وختم تصريحاته قائلا: "أي احتمالية لوجود ركلة جزاء أو بطاقة حمراء وتم استدعاء الحكم من غرفة تقنية الفيديو، عليه الذهاب فورًا لمشاهدة الحالة، ولو كان محمد عادل ألغى الهدف الذي سجله الاسماعيي واحتسب ركلة الجزاء لخرج بالمباراة بدون أخطاء".

الأهلى الاتحاد المصري الاسماعيلي الإسماعيلي والزمالك أسوان الحكم جهاد جريشة الحكم محمد عادل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد وصوله 35 جنيها|الأرز يتراجع 4 آلاف جنيه للطن وهذا سعر الكيلو الآن

أنا ظالمة ومفترية .. رسالة غامضة من زوجة نجم الأهلي تثير الجدل

مجموعة الموت|رسالة تحذيرية من بركات بشأن مشاركة الزمالك في البطولة العربية

العاصفة تقترب| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 19- 5 - 2023

عيب اللي حصل|تعليق غاضب من الغندور عقب تتويج يد الزمالك بـ"الكؤوس الإفريقية"

تعليق مثير من خالد الغندور بعد فوز يد الزمالك على الأهلي

بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الترجي.. وسر أزمة رامي ربيعة

موضوعات متعلقة

تعليق مفاجئ من نجم الزمالك بعد التتويج بلقب كأس الكؤوس الأفريقية

ترشيحاتنا

مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة .. الأحد

مفاجأة|علماء الآثار يحسمون الجدل.. هل بنى اليهود الأهرامات؟

بكاميرا 108 ميجابيكسل.. OnePlus تستعد لإطلاق هاتف جديد من الفئة المتوسطة

أقوى هاتف على الإطلاق للشركة .. إطلاق سلسلة HTC U23 رسميا

أدعية يوم الجمعة المستجابة .. رددها تحقق بها كافة الأمنيات

بعد وصوله 35 جنيها|الأرز يتراجع 4 آلاف جنيه للطن وهذا سعر الكيلو الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمير الصحافة.. ذكرى ميلاد محمد التابعي مؤسس مجلة «آخر ساعة»

فيديو لجثة فتاة محمولة على دراجة نارية في الهند يثير ضجة.. تفاصيل

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لب البطيخ

5 كيلو في أسبوع .. مشروب لإنقاص الوزن بدون مجهود

فيديو

سحب الهاتف ومشادة نجل الزعيم .. ماذا جري في عيد ميلاد عادل إمام /فيديوجراف

استخدام صوت أم كلثوم.. ماذا قال أهل الفن عن الذكاء الاصطناعي/ فيديو جراف

فشل في الاعتداء عليها فتخلص من زوجها| جريمة تهز المنوفية

ابن عادل إمام سحب الهاتف من الزعيم | اعرف حقيقة القصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ