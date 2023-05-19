أخطاء بالجملة |جريشة يشيد بأداء حكم مباراة الزمالك وأسوان ويهاجم محمد عادل

قال الحكم جهاد جريشة، أن الحكم محمد يوسف أدار لقاء الزمالك وأسوان بشكل جيد وكذلك طاقم الفيديو بقيادة أحمد الغندور.

وأضاف في تصريحات بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "عماد العقاد مساعد الحكم أيضا كان مميزًا، والغاء هدفي الزمالك كان قرارين صحيحين من جانب طاقم الحكام".

وواصل: "محمد يوسف حكم جيد ويؤدي معظم المباريات بشكل جيد".

وأكمل: "الحكم محمد عادل من أفضل خمس حكام مصريين، لكن لديه عدة أخطاء في مباراة الإسماعيلي والزمالك، وهدف الدراويش الأول كان ركلة حرة لمصلحة الفريق الأبيض في وسط الملعب".

وزاد: "حكم الفيديو استدعى محمد عادل في مخالفة محمد صبحي حارس الزمالك والحكم لم يستجب له، وكل الحقائق أمام لجنة الحكام بالاتحاد المصري، وهو خطأ غير مقبول من حكم لقاء الاسماعيلي والزمالك".

وختم تصريحاته قائلا: "أي احتمالية لوجود ركلة جزاء أو بطاقة حمراء وتم استدعاء الحكم من غرفة تقنية الفيديو، عليه الذهاب فورًا لمشاهدة الحالة، ولو كان محمد عادل ألغى الهدف الذي سجله الاسماعيي واحتسب ركلة الجزاء لخرج بالمباراة بدون أخطاء".