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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

عيب اللي حصل|تعليق غاضب من الغندور عقب تتويج يد الزمالك بـ"الكؤوس الإفريقية"

صدى البلد

أعرب الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق عن سعادته البالغة عقب تتويج يد الفريق بلقب كأس الكؤوس الإفريقية .

 

وأكد خالد الغندور قي تصريحات عبر فيديو بثه بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” أن ما حدث عقب فوز فريق اليد أمر “عيب ” قائلا “عيب اللي حصل ”.

 

وأضاف خالد الغندور أن مجلس إدارة الأهلي بالكامل كان متواجد وعقب تتويج الزمالك لم يقم أي منهم بتسليم الفريق المتوج بالبطوله الميداليات الذهبية .

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واضاف خالد الغندور أن الروح الرياضية كانت تحتم علي مجلس إدارة الأهلي تهنئة الزمالك بالبطوله وتسليمهم الميداليات خاصه وان البطوله مقامه علي ملعب الأهلي بالجزيرة 

 

 

توج الفريق الأول لكرة اليد بلقب كأس الكؤوس الافريقية بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 26-25 في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت علي صالة النادي الاهلي مساء اليوم.
تقدم الفارس الأبيض علي الأهلي في الشوط الأول بنتيجة 15/11
يقود الفريق فنيا :أحمد رمضان مديرا فنيا وايهاب محسن مساعد مدرب وحمادة عبدالباري مدير الفريق ومحمد اشرف طبيبا واحمد صلاح مدرب احمال وعادل امام مديرا إداريا ومحمد سامي إداريا

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