٤,٥ مليون يورو|إعلامي يكشف تفاصيل رحيل زيزو للريان القطري وموقف أسامة نبيه

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن نادي بيراميدز أبلغ يوسف نبيه ووالده أسامة نبيه، بالتمسك بضمه بعد نهاية عقده مع الزمالك.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "إدارة بيراميدز متمسكة بضم اللاعب، والذي وقع عقودًا رسمية في وقت سابق، ولن تعيد للاعب أي عقود سبق ووقعها مع النادي".

وأضاف: "نادي الريان القطري جدد مفاوضاته مع أحمد سيد زيزو للتعاقد معه بعد نهاية الموسم الجاري خصوصا بعدما واصل ظهوره الطيب مع الزمالك وهو من أعلى اللاعبين قيمة تسويقية في الدوري المصري بـ4.5 مليون يورو".

وواصل: "زيزو من العناصر الرئيسية لنادي الزمالك ومن الصعب التفريط فيه".

وأكمل: "أحمد فتوح ظهير ايسر الزمالك سيغيب لنهاية الموسم أيضا، وسوف يغادر إلى ألمانيا مع الونش للخضوع للعلاج بسبب معاناته من آلام في الحوض، وسيخضع لبرنامج تأهيلي".