محمد صلاح: موسمياني أكد لي رغبته بتدريب الزمالك.. ووكيله في القاهرة للتفاوض

كشف محمد صلاح نجم الزمالك والمنتخب السابق عن حقيقة مفاوضات مجلس الإدارة للتعاقد مع بيتسو موسمياني المدير الفني الأسبق للأهلي لقيادة الفريق .

وأكد محمد صلاح عبر برنامج اللعيب بقناة أم بي سي مصر أن اجتمع مع موسيماني عقب مباراة بالدوري السعودي وتحدث معه بشأن حقيقة الأمر الذي أكد له وجود مفاوضات فعلية معه لقيادة الزمالك .

وأضاف محمد صلاح أن موسمياني أخبره أن وكيله في مصر للتفاوض مع مجلس الإدارة بشأن قيادة الزمالك وتفاصيل الأمر مشددا أن وكيله أخبره أن فريق الزمالك مستواه متراجع للغاية.

وتابع محمد صلاح أن موسمياني أكد ان لاعبي الزمالك الحاليين غير قادرين علي التتويج بالبطولات أو تحمل مسؤوليه الفريق مشددا أنه لديه رغبه في قيادة الزمالك .