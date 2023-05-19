شوبير يعلن قرب فسخ تعاقد سموحة مع نجم الأهلي السابق

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن تطورات موقف جونيور أجاب نجم الأهلي السابق وسموحه الحالي عقب إصابته منذ فترة طويلة .

وأكد شوبير قي تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن سموحه يرغب في فسخ تعاقده مع اجاي خلال الفترة الحالية ولكن لم يتم الاتفاق بين الطرفين حتي الآن .

واضاف شوبير أن اجاي فور انضمامه لسموحة أصيب ولكنه لم يقم بالعلاج الطبيعي بشكل سليم مما ادي لتفاقم الاصابه وطول مدة العلاج .

واضاف شوبير أن أجاي للاعب مميز و ملتزم وجماهير الأهلي تعشقه مشددا أنه يتمني له الإستمرار مع سموحة.