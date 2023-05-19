إيران تعدم 3 رجال متهمين بارتكاب أعمال عنف خلال الاحتجاجات

أعدمت إيران ،اليوم الجمعة، ثلاثة رجال متهمين بارتكاب أعمال عنف دامية خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في العام الماضي على الرغم من اعتراضات جماعات حقوق الإنسان.



وأعلن موقع ميزان الإيراني على الإنترنت عن إعدام ماجد كاظمي وصالح مرهاشمي وسعيد اليعقوبي ، دون أن يذكر كيف تم تنفيذها. وتقول السلطات إنها قتلت ضابط شرطة واثنين من أعضاء جماعة الباسيج شبه العسكرية في أصفهان في نوفمبر خلال احتجاجات عمت أرجاء البلاد، بحسب وكالة أسوشيتد برس.



وتقول جماعات حقوقية إن الثلاثة تعرضوا للتعذيب وأجبروا على تقديم اعترافات متلفزة وحُرموا من الإجراءات القانونية الواجبة.



واندلعت الاحتجاجات في سبتمبر الماضي بعد وفاة محساء أميني ، البالغة من العمر 22 عامًا ، والتي كانت تحتجزها شرطة الآداب في البلاد بزعم انتهاكها قواعد اللباس الإسلامي الصارمة.

وتصاعدت المظاهرات بسرعة إلى دعوات للإطاحة بالنظام الحكم الديني الذي حكم إيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979.