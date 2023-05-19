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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تشارك في البطولة الإفريقية للسامبو بالمغرب بـ 9 لاعبين

صدى البلد

يبدأ المنتخب المصري للسامبو منافسات البطولة الإفريقية في نسختها السابعة عشر والمقامة في المغرب خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو الجاري في الدار البيضاء والتي يشارك فيها 22 دولة من القارة السمراء.

 

وتشارك مصر في النسخة السابعة عشر للسامبو بتسعة لاعبين بواقع 6 لاعبين و3 لاعبات وتضم قائمة اللاعبين محمد عزاز، أحمد عبد الباسط، عبد الرحمن الدمراني، محمد فتحي، عبدالرحمن عصفور، محمود سعيد المتناوي، فيما ضمت قائمة اللاعبات فاطمة عطا، إيمان هاني، مريم الخطيب.

ويترأس البعثة الكابتن محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، فيما يدير البعثة رئيس اللجنة العليا للسامبو كابتن مريم يحيي وهي أحد لجان الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، ويرافق البعثة كابتن مريم يحي إداري ومدرب والحكم الدولي زينب مأمون والحكم الدولي محمد مصطفى.

 

وتشارك في البطولة مصر، تونس، الجزائر، غانا، غينيا، بوركينا فاسو، مالي، سيراليون، جيبوتي، بنين، توجو، الكاميرون، جزر القمر، كونغو برازافيل، الكونغو الديمقراطية، النيجر، موريشيوس، إفريقيا الوسطى، أنجولا، سيشل، نيجيريا، موريتانيا.

 

وكان المنتخب الوطني للسامبو حصد 15 ميدالية متنوعة خلال فعاليات البطولة الإفريقية للسامبو السادسة عشر التي أقيمت في مدينة ياوندي بدولة الكاميرون خلال الفترة من 15-19 يوليو 2022 بمشاركة 15 دولة إفريقية وفاز لاعبو المنتخب الوطني للسامبو على 5 ميداليات ذهبية و 3 ميداليات فضية و 7 ميداليات برونزية وسط منافسة قوة بين الدول الإفريقية المشاركة في المنافسات.

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