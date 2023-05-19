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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أوف شولدر.. هند صبري تخطف الأنظار بإطلالة فاتنة

هند صبري
هند صبري

شاركت الفنانة هند صبري، صورًا من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت هند صبري مرتدية فستان أوف شولدر أنيق باللون الأحمر، رافعة خصلات شعرها إلي أعلي، ونالت إطلالتها إعجاب المتابعين.

وكانت قد كشفت الفنانة هند صبري، عن تعرضها لموقف تنمر من خبيرة تجميل بسبب أسنانها خلال أول عمل فنيتشارك فيه.

وقالت هند صبري خلال لقائها في برنامج كلام نواعم، إنها تعرضت في أول فيلم شاركت فيه للتنمر، موضحة: في أول فيلم شاركت فيه عندما سمعت خبيرة التجميل بتتكلم مع مخرجة الفيلم وتقول إيه السنان دي هتطلع كده إزاي.

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