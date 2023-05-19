أول رد فعل سوري علي حضور زيلينسكي القمة العربية بجدة

أفادت صحيفة الوطن السورية بأن الوفد السوري امتنع عن وضع سماعات الترجمة خلال كلمة زيلينسكي في القمة العربية بجدة.

وشاركت سوريا بوفد كبير علي راسه بشار الأسد في أعمال الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة

وبحسب الوكالة فقد كان في استقبال الرئيس الأسد لدى وصوله إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

كما شارك أيضا في الاستقبال أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.