خلافات أسرية.. فتاة تنهي حياتها في البحيرة

لقيت قبل قليل فتاة مصرعها إثر تناولها حبوب حفظ الغلال جراء خلافات أسرية، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي.

ورد إخطارا إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة دمنهور يفيد استقبال مصرع فتاة في العقد الثالث من عمرها إثر تناولها حبوب حفظ الغلال لخلافات أسرية وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان وتبين وفاة فتاة تدعى « مروة. م. ص»، 28 سنة، مقيمة قرية سنهور التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، وحفظت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.