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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كشف مجاني على 1741 مواطنا خلال قافلة طبية في الصواف بالبحيرة

قوافل طبية بالبحيرة
قوافل طبية بالبحيرة

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية الصواف بكوم حمادة، وتم الكشف خلالها على 1741 مواطنًا مجانا، من خلال 11 عيادة طبية  .

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وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات  المختلفة ، حيث سجلت عيادتي الباطنة ٣٧٥ وعيادتي الأطفال ٣٨٢  وعيادة الجراحة ١٩٥ وعيادة النساء ٨٤ وعيادة تنظيم الأسرة ٤٥ وعيادة العظام ٢١٨ وعيادة الأسنان ٧٧ وعيادة الجلدية ١٦٨ وعيادة الأنف والأذن ١٩٧  .

بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة ، ووجود سونار بعيادتى النساء وتنظيم الأسرة ، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة ، علمًا بأنه يتم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان .

 

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