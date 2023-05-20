تدعو أمريكا للتعلم من تجربة مصر|فوربس تكشف كيف نجحت القاهرة في القضاء على فيروس سي

نشرت مجلة فوربس الأمريكية تقريرا كشفت من خلاله عن نجاح مصر في القضاء على فيروس الكبد الوبائي "سي" عبر جهود حثيثة ورغبة سياسية للدولة.

وقالت المجلة الأمريكية إن مصر تمكنت من القضاء على فيروس سي عبر الحصول على قرض متواضع للغاية من البنك الدولي، إلا أنها تمكنت من تنظيم حملة كبرى تحمل اسم 100 مليون صحة تمكنت من خلالها القضاء على فيروس سي.

كيف أصبحت مصر الدولة ذات أعلى معدلات الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي سي؟

تقول المجلة إن كثير من الناس في مصر أصيبوا بالتهاب الكبد الوبائي "سي" وهم أطفال، وذلك خلال برنامج التطعيم الشامل ضد داء البلهارسيا، تم تلقيح الأطفال بأدوية مضادة للبلهارسيا باستخدام إبر ملوثة. وبعد ما يقرب من ثلاثين عامًا من الحملة، أدركت مصر أن مشاركة الإبر المستعملة تنقل بسرعة فيروس التهاب الكبد الوبائي C وأنهت الحملة.

وبحلول ذلك الوقت، أصيب ما يقرب من 15 ٪ من السكان، حيث كانت العواقب طويلة المدى لهذا ارتفاع معدل الإصابة بأمراض الكبد الخطيرة وواحدة من أعلى معدلات الإصابة بسرطان الكبد في العالم.

واستجابة لارتفاع معدل انتشار التهاب الكبد C، صممت الحكومة المصرية برنامج 100 مليون حياة صحية.

وتم تمكين الحملة بقرض يبلغ حوالي 250 مليون دولار وهو ما يمثل حوالي نصف قرض قيمته 530 مليون دولار من البنك الدولي. وتم تشكيل برنامج السبعة أشهر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتديره وزارة الصحة المصرية، وتم تصميم الخطط التفصيلية وتنفيذها من قبل الدكتور وحيد دوس.

وكان هدفها الطموح هو فحص وعلاج جميع سكان مصر الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا، بما في ذلك السجناء، من التهاب الكبد سي.

تصميم البرنامج

كانت حملة 100 مليون حياة صحية عبارة عن برنامج عالمي تم إنشاؤه في جميع أنحاء البلاد وأظهرت التزام الرئيس بالقضاء على التهاب الكبد سي.

وقد جعلت قدرة مصر على تنظيم جهودها في جميع أنحاء البلاد من برنامج 100 مليون حياة صحية أكبر حملة فحص طبي حتى الآن، اتبع البرنامج سلسلة من 6 خطوات بسيطة لكنها فعالة للغاية.

كانت الخطوة الأولى هي تنظيم مجموعات الفرز. بالنسبة للمرحلة الأولى من البرنامج، استهدفت الحكومة المواطنين الذين يبلغون من العمر 18 عامًا فأكثر، لكنها وسعت لاحقًا البرنامج ليشمل أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا.

وكانت الخطوة الثانية هي تجنيد الأشخاص للفحص. استخدمت الحكومة المصرية عدة طرق ترويجية، بما في ذلك حملة إعلامية ووسائل إعلام مطبوعة لنشر الكلمة عن البرنامج وتشجيع الناس على الخضوع للاختبار.

كانت الخطوة الثالثة هي فحص 50 مليون مواطن اختاروا اختبار التهاب الكبد C للتحقق من الإيجابية المصلية. وتمكن المواطنون من التسجيل في المواعيد على الموقع الإلكتروني للحملة المركزية، www.stophcv.eg، والاختبار في واحد من آلاف مراكز الاختبار والوحدات المتنقلة المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.

أسفرت اختبارات الأجسام المضادة عن طريق وخز الإصبع عن نتائج في أقل من عشرين دقيقة وتم تحميلها على الفور على موقع الويب المركزي.

وكانت الخطوة الرابعة هي تحديد عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بأجسام مضادة لالتهاب الكبد C لديهم عدوى نشطة. وتمت إحالة أولئك الذين لديهم نتائج إيجابية للأجسام المضادة إلى مراكز اختبار متخصصة لتأكيد اختبار PCR.

أنشأت الحكومة المصرية العديد من مراكز اختبار PCR في جميع أنحاء البلاد، وكان بعضها قادرًا على إجراء ما يقدر بـ 36000 اختبار يوميًا.

وكانت الخطوة الخامسة هي تزويد المصابين بعدوى نشطة بعلاج مجاني لمدة ثلاثة أشهر. وفي المتوسط، تمت الموافقة على العلاج في غضون أسبوع من تأكيد تفاعل البوليميراز المتسلسل وتم توزيعها في الموقع في مراكز التهاب الكبد الوبائي سي المتخصصة. من بين 1.6 مليون بالغ مصاب بعدوى نشطة بالتهاب الكبد C ، وافق 1.47 مليون شخصًا على العلاج المقدم من الحكومة مجانًا، أو اختاروا العلاج الخاص مقابل 70 دولارًا.

كانت الخطوة الأخيرة هي إعادة اختبار أولئك الذين تلقوا العلاج للتخلص من المرض. وبعد ثلاثة أشهر من العلاج، أعيد تقييم الأفراد للتخلص من المرض باختبار PCR إضافي. ثم تم تزويد أولئك الذين جاءت نتيجة اختبارهم سلبيًا بشهادة علاج.

وفي نهاية الحملة، تم شفاء ما يقدر بنحو 1.23 مليون مواطن مصري يعانون من عدوى التهاب الكبد الوبائي سي.



التغلب على المعوقات

كان أحد المساهمين الرئيسيين في نجاح برنامج مصر هو الإرادة السياسية للبلاد للقضاء على التهاب الكبد سي شراكة تعاونية بين الحكومة المصرية والبنك الدولي.

لتوضيح التزام الدولة بالإلغاء ، بذلت الحكومة جهدًا كبيرًا للتأكد من أن الجميع يعرفون أن البرنامج يحظى بالدعم الكامل من كل من الرئيس السيسي ووزارة الصحة. وغمرت البلاد بالإعلانات الخاصة بالحملة. تم تركيب اللافتات واللوحات الإعلانية في كل مكان من أصغر المدن إلى أكبرها. بالإضافة إلى الترويج الشفهي والمطبوعات، استخدمت الحكومة أيضًا الإعلانات التلفزيونية والرسائل النصية القصيرة ومنصات التواصل الاجتماعي مثل Facebook للإعلان عن الحملة. شجعت الإرادة الواضحة للحكومة المصرية الملايين من مواطنيها على المشاركة في البرنامج وجعلت حملة 100 مليون حياة صحية واحدة من أكبر برامج الفحص الصحي في العالم.

الحاجز الثاني الذي تواجهه معظم البلدان في القضاء على التهاب الكبد C هو الحاجة إلى تنظيم منسق. أصبح برنامج Million Healthy Lives ممكنًا من خلال إنشاء تدفق كبير من الأفراد من الفحص إلى العلاج. بالإضافة إلى إنشاء أكثر من 5000 مركز اختبار في جميع أنحاء البلاد، أنشأت الحكومة أيضًا أكثر من 1000 مركبة اختبار متنقلة ودربت أكثر من 60 ألف موظف متحمس.

كان العديد من المدربين على إجراء الاختبارات في المراكز المتخصصة أشخاصًا من المجتمعات المحلية ليس لديهم خلفية طبية.

وقد مكن عدد العاملين والتوزيع الواسع لمراكز التهاب الكبد C من الوصول إلى جميع المواطنين المستهدفين البالغ عددهم 50 مليون مواطن ، بما في ذلك 57٪ يعيشون في المناطق الريفية. واستخدمت الحكومة أيضًا شبكة افتراضية خاصة ضمن خدمة الرعاية الصحية الوطنية للإبلاغ عن جميع نتائج الحملة في الوقت الفعلي. كان مسؤولو البرنامج قادرين على تتبع عدد الأشخاص الذين تم فحصهم ، والتوزيع العمري ، ونسبة السكان المشمولين. كما سمح نظام التنظيم المركزي بفحص أمراض الصحة العامة الأخرى في مصر بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم والسكري والسمنة. تقدم الجهود التنظيمية في مصر نموذجًا ممتازًا لفحص ومعالجة قضايا الصحة العامة عبر فئات سكانية بأكملها.

بالنسبة لمعظم البلدان، فإن حواجز التكلفة التي تحول دون القضاء على التهاب الكبد سي كبيرة. اعتمد نجاح برنامج مصر على قدرة حكومتها على التحكم في تكاليف التنفيذ والتشخيص والأدوية. للسيطرة على التكاليف التنظيمية ، كانت مصر قادرة على نشر الكثير من بنيتها التحتية الحالية ضمن نظام خدمات الرعاية الصحية المركزي. تمكنت الحكومة أيضًا من إنشاء مراكز اختبار وتدريب موظفيها وإنشاء موقعها الإلكتروني المتخصص بالتهاب الكبد C بتكلفة منخفضة.

تضمن برنامج مصر عدة نقاط للاختبار بما في ذلك اختبار الإيجابية المصلية ، واختبار العدوى النشطة PCR، واختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل الثانوي للتحقق من التخلص من المرض. في حين أن تكلفة هذه الاختبارات أعلى من 10 إلى 100 مرة في الولايات المتحدة ، فقد تمكنت الحكومة المصرية من خفض تكاليف التشخيص إلى سعر أقل بكثير. خلال البرنامج ، تمكنت مصر من تقديم اختبارات الأجسام المضادة مقابل 56 سنتًا واختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل مقابل 5 دولارات أمريكية فقط. يمكن أن تكلف هذه الاختبارات نفسها في الولايات المتحدة حوالي 20 دولارًا للاختبار السريع للأجسام المضادة ، وما يصل إلى 300 دولارًا لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل.

على الصعيد الدولي، تتوفر العديد من أدوية التهاب الكبد C بتكلفة أقل من خلال أنظمة الطبقة الصيدلانية. تتوفر الأدوية المضادة للفيروسات ذات المفعول المباشر مقابل ما بين 22000 دولار إلى 87000 دولار للبلدان ذات الدخل المرتفع ، و 6000 دولار للبلدان ذات الدخل المتوسط ، و 900 دولار للبلدان منخفضة الدخل. ولكن من أجل نجاح برنامج مصر ، كانت الحكومة المصرية بحاجة إلى تخفيض أكبر في التكلفة. أعلنت الحكومة المصرية أن عبء تكاليف أدوية التهاب الكبد الوبائي سي يساهم في وضعها الوبائي. أدى هذا إلى إعفاء الدولة من حماية براءات الاختراع الدوائية وفقًا لاتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية. كانت مصر بعد ذلك قادرة على شراء المكونات الصيدلانية الفعالة لسبعة مضادات فيروسات تعمل مباشرة من الهند حيث يمكن أن يكلف العلاج في أي مكان من 25 دولارًا إلى 35 دولارًا أمريكيًا. ثم قامت شركات الأدوية المصرية بصياغة هذه المواد. سمح ذلك للبرنامج بتوفير العلاج المجاني لجميع المواطنين بتكلفة 45 دولارًا للحكومة المصرية. سمحت هذه الجهود أيضًا لأولئك الذين اختاروا العلاج الخاص بدفع 70 دولارًا فقط. للمقارنة ، يمكن أن تكلف أنظمة العلاج نفسها مواطنًا أمريكيًا في أي مكان من 24000 دولار إلى 84000 دولار. كلف جزء الاختبار والعلاج من برنامج 100 Million Healthy Lives الحكومة المصرية حوالي 207 مليون دولار أمريكي.

ما الذي جعل برنامج 100 مليون حياة صحية فعالاً للغاية؟

وفقًا لتقرير التحقق الصادر عن منظمة الصحة العالمية، تحقق نجاح حملة 100 مليون حياة صحية من خلال ستة عوامل رئيسية. الأول كان إنشاء لجنة متخصصة لدعم مبادرات الصحة العامة الوطنية. في عام 2018، شكلت وزارة الصحة مثل هذه اللجنة لغرض وحيد هو تصميم البرنامج والإشراف عليه ومنح التخصيص المناسب للموارد.

والثاني هو التزامها بتحديث الاستراتيجيات الصحية الوطنية على أساس أولوياتها الوطنية. بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، طورت الحكومة المصرية خطة عمل للقضاء على التهاب الكبد الوبائي C وحددت بشكل فعال أهدافها وطرقها لتحقيق تلك الأهداف. ثالثًا، قامت مصر بمراجعة وتحديث تشريعاتها وأنظمتها الوطنية ذات الصلة بالتهاب الكبد C والتي مكنت الحكومة من الحفاظ على إنجازاتها.

وكان العامل الرئيسي الآخر هو قدرة البرنامج على التمويل وتوفير الموارد من أجل الاستدامة. إن قدرة مصر على تعبئة مواردها البشرية من خلال إجراء تدريب واسع النطاق وتطوير إجراءات تشغيل موحدة للفحص والعلاج مكنت البرنامج من خدمة المواطنين على قدم المساواة في جميع مناطق البلاد.

بالإضافة إلى ذلك، من خلال ضمان وجود سياسة وطنية لاستخدام الأدوية وشرائها، تمكنت مصر من خفض تكاليف الأدوية العلاجية بشكل كبير ولديها الآن الحصة الأكبر من صناعة الأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. أخيرًا، أنشأت الحكومة آليات مثل الخط الساخن لإدخال المرضى الذي سمح بتعديل وتحسين البرنامج بشكل مناسب وسريع ومستمر.

مواصفات البرنامج المصري ليست خفية وقد تم وصفها بالتفصيل من قبل المؤلفات الطبية والعلمية بما في ذلك مجلة نيو إنجلاند الطبية. كما تم التحقق من نجاحها مؤخرًا من قبل منظمة الصحة العالمية في تقريرها الذي يوضح بالتفصيل إنشائها وتنفيذها ونجاحها. في أي بلد ، يتمتع برنامج 100 مليون حياة صحية في مصر بإمكانية القضاء على التهاب الكبد C بالإضافة إلى تحديد المشكلات الصحية الخطيرة الأخرى بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم والسكري والسمنة.

ودعا التقرير الولايات المتحدة في النهاية إلى التعلم من مصر والقيام بمثل ما فعلت للقضاء على فيروس سي قبل حلول 2030.