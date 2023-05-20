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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

17 كيس حشيش.. حبس سائق لحيازته مخدرات بالشروق

حبس
حبس

قررت نيابة الشروق الجزئية، حبس سائق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة عدد 17 كيس من مخدر الحشيش وزنوا 1,700 كيلو جرام قبل ترويجها على عملائه.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير بخواصها.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سائق - مقيم بمحافظة الشرقية) حال إستقلاله سيارة قيادته بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزته (عدد 17 كيس من مخدر الحشيش وزنوا 1,700 كيلو جرام).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار فيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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