مصطفى كامل السيد: الحوار الوطني مفتوح للجميع.. ومهمته اقتراح بتعديل القوانين

‏قال الدكتور مصطفى كامل السيد مقرر مساعد المحور السياسي بالحوار الوطني، إن أول محور فرعي سنبدأ فيه النقاش بالحوار الوطني، فيه هو محور مباشرة الحقوق السياسية، وأهم القضايا التي سنناقشها هو النظام الانتخابي لمجلس النواب.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "بصراحة"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن المحور الفرعي الثاني الذي سنبدأ في مناقشته؛ هو محور حقوق الإنسان، وأهم قضية سيبدأ في مناقشتها هذا المحور، هي قضية “منع التمييز بكل صوره”، وبعد الظهر، سيناقش المحور الفرعي الثالث، ويتعلق بـ"النقابات المهنية والعمالية"، وأهم قضاياه هي قضية التعاونيات.

وواصل حديثه: وفي الأسبوع القادم، سيجتمع المحورين الفرعيين الرابع والخامس، المحور الخاص بالأحزاب السياسية، وسيناقش قانون الأحزاب السياسية وإدخال تعديل عليه.

الحوار الوطني مفتوح للجميع

وأشار إلى أن المحور الفرعي الخامس الخاص بالإدارة المحلية وسينظر في قوانين انتخاب المجالس المحلية هذه هي أهم القانون التي سيتم مناقشتها، مؤكدا أنه ليست مهمة الحوار الوطني اقتراح مشروعات قوانين، ولكن هي مجرد أفكار خاصة بإجراء تعديلات على القوانين، أو أفكار خاصة بقوانين جديدة، والحوار الوطني مفتوح للجميع.