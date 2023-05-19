وزير البترول الأسبق: الحوار الوطني جاء في وقت جيد

قال المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، إن الحوار الوطني جاء في وقت جيد جدا، لأن هناك بعض الملفات يجب فتحها من بينها انتخابات المحليات وتعطيل الاستثمار الخارجي في مصر.

وأضاف المهندس أسامة كمال خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الحوار الوطني ضرورة مستمرة ويجب أن يكون بشكل دائم لا يتوقف بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والحكومة، وبمشاركة المنظمات الغير حكومية.

تابع وزير البترول الأسبق، ليست من مسئولية الدولة أو وظيفتها دعم رغيف الخبز والمواصلات أو توفير التأمين الصحي، أنما يجب عليها تسهيل الطريق للمستثمرين سواء كانوا مصريين أو عرب أو أجانب لخلق فرص عمل كريمة ذات رواتب مجزية تغنيه عن انتظار دعم الدولة له، بالإضافة إلى الاهتمام بتطوير البنية الأساسية".

