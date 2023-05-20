فخر الأمة.. صفحة الأهلي تحتفل بصعود الفريق لنهائي دوري أبطال إفريقيا

حرص للنادي الاهلي علي الاحتفال بالتاهل لنهائي دوري ابطال افريقيا عقب الفوز أمام الترجي التونسي في إياب نصف نهائي البطولة

ونشر الحساب الرسمي ل الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” صوره للفريق وعلق :" فخر الأمة الأهلي في نهائي دوري الأبطال للمرة الرابعة على التوالي والسادسة عشر في تاريخه.

#يلا_يا_أهلي"

تغلب النادي الأهلي علي نظيره فريق الترجي التونسي في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد القاهرة ليتأهل إلي نهائي دوري الأبطال .

أحرز هدف النادي الأهلي الوحيد في شباك الترجي حسين الشحات في الدقيقة 22.

وتغلب النادي الأهلي على نظيره الترجي فى لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة فى رادس.

وينتظر النادي الأهلي الفائز من لقاء الاياب بين صنداونز والوداد البيضاوي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.