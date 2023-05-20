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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ليلى علوي في أحدث ظهور برفقة يسرا وإيناس الدغيدي

صدى البلد

شاركت الفنانة ليلي علوي، صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

 

وظهرت ليلى علوي، برفقة الفنانة يسرا وروجينا، وإيناس الدغيدي، وبوسي شلبي
 

وتنتظر النجمة ليلى علوي عرض فيلمها الجديد "شوجر دادي" بطولة الفنانين بيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، تامر هجرس، محمد محمود، مصطفى غريب، مي الغيطي، جوهرة، وفرح الزاهد، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

 

تدور أحداث فيلم شوجر دادى فى إطار كوميدى حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأساً على عقب.

الإعلامية إيناس الدغيدي أزمة منتصف العمر الفنانة ليلى علوى الفنانة يسرا بيومي فؤاد بوسي جوهرة شوجر دادي علاقة سرية

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