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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد عبد الفتاح: نفذنا تعليمات كولر.. ونسعى للفوز باللقب الـ١١

صدى البلد

أكد خالد عبد الفتاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الفريق احترم الترجي التونسي قبل مواجهتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وهو ما منح الأهلي التفوق وحسم تأهله إلى نهائي البطولة.

وأضاف عبد الفتاح: مباريات كرة القدم بها نتائج خادعة وهو ما نعلمه جيدًا، ولذلك كان لاعبو الأهلي في قمة تركيزهم خلال مباراة العودة أمام الترجي، على الرغم من الفوز بثلاثة أهداف دون رد في مباراة الذهاب بتونس.

وقال لاعب الأهلي أن الجهاز الفني واللاعبين تعاملوا مع مباراة الترجي الأولى في تونس على أنها مجرد شوط أول وانتهى، وأن هناك شوطًا ثانيًا في القاهرة وتم التحضير بشكل جيد للمباراة وبمنتهى الجدية، وهو ما منح الفريق الفوز وحسم تأهله إلى نهائي البطولة.

وشدد عبد الفتاح على أن الأهلي أمامه تحديات أخرى متمثلة في بطولة الدوري الممتاز، قبل الحديث عن نهائي دوري أبطال إفريقيا.

كما أكد مدافع الأهلي أن الفريق سوف ينتظر الفائز من صن داونز والوداد، وسيتم التحضير الجيد للنهائي والبحث عن الفوز باللقب الـ١١ في تاريخ النادي.

ووجه خالد عبد الفتاح الشكر لجماهير الأهلي الداعمة للفريق.
 

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