صحف الكويت| توافق عربي في قمة جدة على التكاتف لحل قضايا المنطقة ..أردوغان : تركيا غير مستعدة لعضوية السويد بحلف الناتو

السيسي أمام القمة العربية: الحفاظ على الدولة الوطنية ودعم مؤسساتها فرض عين

وسط توترات مع الصين.. رئيسة تايوان: الحرب ليست خيارا

اليابان تعلن رسميا حضور زيلينسكي قمة مجموعة السبع الأحد

استئناف محادثات سقف الديون الأمريكية بين نواب جمهوريين وإدارة بايدن

وزير الخارجية السعودي: قمة جدة أكدت تعزيز العمل العربي المشترك

بينهم أوباما.. روسيا تحظر دخول 500 أمريكي إلى أراضيها



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

ونقلت صحيفة "الأنباء" عن الرئيس عبد الفتاح السيسي قوله خلال كلمته أمام القمة العربية، إنه لابد من تفعيل مفهوم العمل العربي المشترك، مشيرًا إلى أن المنطقة تمر بظروف قاسية تهدد الحاضر والمستقبل.

وأكد الرئيس السيسي أن السنوات الماضية أثبتت أنه "لقد تأكد لكل ذي بصيرة، أن الحفاظ على الدولة الوطنية ودعم مؤسساتها فرض عين، وضـرورة حياة لمسـتقبل الشـعوب ومقدراتـها، فلا يستقيم أبدا أن تظل آمال شعوبنا رهينة للفوضى والتدخلات الخارجية التى تفاقم من الاضطرابات، وتصيب جهود تسوية الأزمات بالجمود".

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الراي" أن بيان القمة العربية تضمن أكثر من 32 بندا شملت العديد من القضايا الهامة في المنطقة، منها القضية الفلسطينية والأزمة السورية والوضع اللبناني، والتعامل مع إيران، وكذلك قضايا الأمن القومي العربي والأمن الغذائي والملفات الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد البيان على استمرار تمسك الدول العربية بدعم المبادرة العربية لحل الدولتين والأزمات المستجدة في السودان وليبيا، والرفض التام للميليشيات والكيانات المسلحة خارج نطاق الدولة، وتوحيد المواقف في علاقات الدول العربية بمحيطها الإقليمي والدولي.

ونقلت "الجريدة" عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قوله إنه لا يجب السماح بأن تتحول المنطقة العربية إلى منطقة صراعات، وشدد على محورية القضية الفلسطينية، وقال: "... نعمل معا من أجل التوصل إلى حلها".

وأعرب عن أمله في أن تسهم عودة سوريا إلى الجامعة في دعم أمنها، مُرحبا بحضور الرئيس السوري بشار الأسد، مرحبًا بتوقيع طرفي النزاع في السودان على إعلان جدة، وقال إنه يأمل أن يقود ذلك إلى وقف دائم لإطلاق النار في السودان.

ونقلت "الأنباء" عن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، قوله إن هناك أهمية للحلول السياسية في كل من السودان واليمن ومواصلة تكثيف الجهود العربية لمساعدة سوريا والرفض التام لتشكيل ميليشيات وجماعات مسلحة خارج نطاق الدولة، مشيرًا إلى إعلان قمة جدة أكد تعزيز العمل العربي المشترك.

دوليًا، قالت "القبس" إن رئيسة تايوان تساي إينج وين تعهدت اليوم السبت بالحفاظ على الوضع الراهن للسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان وسط توترات شديدة مع الصين التي تكثف الضغط العسكري على الجزيرة التي تتمتع بحكم ديمقراطي.

وذكرت "الوطن" أن وزارة الخارجية اليابانية أعلنت أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيحضر قمة مجموعة السبع في مدينة هيروشيما اليابانية غدا الأحد، مشيرةً إلى أن زيلينسكي سيعقد اجتماعا ثنائيا مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا خلال إقامته.

وقالت "الأنباء" إن كيفين مكارثي رئيس مجلس النواب الأمريكي أعلن الأعضاء الجمهوريين في المجلس استأنفوا المفاوضات مع الإدارة الديمقراطية للرئيس جو بايدن بشأن رفع حد اقتراض الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار.

ونقلت "الراي" عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله، إن بلاده لن تنظر بإيجابية إلى عضوية السويد في حلف الناتو بسبب سماحها لما سماها "امتدادات التنظيمات الإرهابية" بحرية الحركة على أراضيها، مضيفًا: "لن ننظر بإيجابية إلى عضوية السويد في الناتو ما دامت تسمح لامتدادات التنظيمات الإرهابية بأن تصول وتجول في شوارعها".

وذكرت "الجريدة" أن روسيا أعلن أنها حظرت دخول 500 أمريكي إلى أراضيها، بينهم الرئيس الأسبق باراك أوباما، رداً على العقوبات المفروضة من واشنطن.