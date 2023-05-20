على هامش قمة جدة.. الرئيس السيسي يؤدي مناسك العمرة.. صور

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي مناسك العمرة على هامش مشاركة سيادته في القمة العربية بالمملكة العربية السعودية، كما قام بزيادة المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

ومنذ قليل، عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن، قادما من السعودية.

والتقى الرئيس السيسي أمس في جدة، مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الأمير محمد بن سلمان رحب بالرئيس، معرباً عن تقدير السعودية لمصر قيادة وشعباً، ومشيداً بما تتسم به العلاقات المصرية السعودية من أخوة صادقة وعلاقات تاريخية وثيقة، مؤكداً تطلع السعودية لمواصلة دفع العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات.

من جانبه، أعرب الرئيس عن سعادته بزيارة المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكداً اعتزاز مصر بالروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتقدم بالتهنئة لولي العهد على تولي السعودية رئاسة القمة العربية في دورتها الثانية والثلاثين، معرباً عن تمنيات مصر وثقتها في نجاح السعودية في تعزيز العمل العربي المشترك خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء تطرق إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية واستدامة الشراكة بين البلدين، بما يحقق المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة للشعبين الشقيقين.

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