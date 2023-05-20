الدوري الإسباني.. برشلونة يستضيف ريال سوسيداد في ليلة الاحتفال باللقب

يستضيف فريق برشلونة نظيره ريال سوسيداد، اليوم السبت، في تمام العاشرة مساء، على ملعب كامب نو، في إطار منافسات الجولة 35 من بطولة الدوري الإسباني.

وحسم برشلونة لقب الدوري الإسباني، السبت الماضي، بعد فوزه الكبير على إسبانبول بأربعة أهدف مقابل هدفين.

ومن المقرر أن يحتفل فريق برشلونة بلقب الدوري الإسباني، على أرضه ووسط جماهيره، عقب نهاية مباراة اليوم، بغض النظر عن نتيجة اللقاء.

وخاض فريق برشلونة 34 مباراة في مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم، فاز في 27 لقاء، وتعادل في 4 مناسبات وخسر 3 مواجهات وسجل 64 هدفا واستقبلت شباكه 13 فقط.

وعاد فريق برشلونة لمنصات التتويج مجددا تحت قيادة تشافي هيرنانديز، بعد نتائج كارثية الموسم الماضي انتهىت بعدم حصد أي بطولة.

على الجانب الآخر، يطمح فريق ريال سوسيداد، في خطف نقاط المباراة الثلاث، لتعزيز حظوظه في حجز مقعد مؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

يذكر أن برشلونة اكتسح ريال سوسيداد بأربعة أهداف مقابل هدف في لقاء الدور الأول.

ويتصدر برشلونة ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 85 نقطة، وبفارق 14 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يحل ريال سوسيداد رابعا بـ 62 نقطة.