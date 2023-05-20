عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الإسباني.. برشلونة يستضيف ريال سوسيداد في ليلة الاحتفال باللقب

فريق برشلونة
فريق برشلونة

يستضيف فريق برشلونة نظيره ريال سوسيداد، اليوم السبت، في تمام العاشرة مساء، على ملعب كامب نو، في إطار منافسات الجولة 35 من بطولة الدوري الإسباني.

وحسم برشلونة لقب الدوري الإسباني، السبت الماضي، بعد فوزه الكبير على إسبانبول بأربعة أهدف مقابل هدفين.

ومن المقرر أن يحتفل فريق برشلونة بلقب الدوري الإسباني، على أرضه ووسط جماهيره، عقب نهاية مباراة اليوم، بغض النظر عن نتيجة اللقاء.

وخاض فريق برشلونة 34 مباراة في مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم، فاز في 27 لقاء، وتعادل في 4 مناسبات وخسر 3 مواجهات وسجل 64 هدفا واستقبلت شباكه 13 فقط.

وعاد فريق برشلونة لمنصات التتويج مجددا تحت قيادة تشافي هيرنانديز، بعد نتائج كارثية الموسم الماضي انتهىت بعدم حصد أي بطولة.

على الجانب الآخر، يطمح فريق ريال سوسيداد، في خطف نقاط المباراة الثلاث، لتعزيز حظوظه في حجز مقعد مؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

يذكر أن برشلونة اكتسح ريال سوسيداد بأربعة أهداف مقابل هدف في لقاء الدور الأول.

ويتصدر برشلونة ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 85 نقطة، وبفارق 14 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يحل ريال سوسيداد رابعا بـ 62 نقطة.

 

برشلونة سوسيداد الدوري الإسباني إسبانبول تشافي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب بعد قرار الحكومة والبنك المركزي وعيار21 مفاجأة

بعد صورة الدولارات.. محمد رمضان يستجيب للتبرع بأجهزة طبية لمرضى القلب

رسالة قاسية.. ياسمين الخطيب تهاجم محمد رمضان

قطار سوهاج.. النيابة الإدارية تحيل 7 من مسئولي السكك الحديد للمحاكمة العاجلة

عالم الزلازل الهولندي يعود بتحذيرات مرعبة خلال اليوم وغدا|تفاصيل

الدولار يسقط في السوق السوداء|ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه بعد قرار البنك المركزي

بعد 4 أيام .. تفاصيل العثور علي طفل الخانكة المختفي بسبب لعبة بابجى ..صور

خسائر فادحة| الدولار يتهاوى في السوق السوداء.. وتوقعات الأسعار خلال 24 ساعة

ترشيحاتنا

داعيا لشقيقه الراحل.. مصطفى بكرى يؤدى العمرة على هامش تواجده بالقمة العربية

قرارات جديدة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية بداية من العام المقبل.. تفاصيل

اقتحام سفارة قطر في السودان.. وخارجيتها تصدر بيانا عاجلا

بحضور وزير الأوقاف.. دعاء ختم القرآن بأصوات كبار القراء بمسجد الحسين اليوم

تصوير جوي يكشف التفاصل الكاملة لتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو

الداخلية تمنح المستثمرين الأجانب إقامة لمدة عام إضافية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل حواوشي السجق بأسهل الخطوات

شاهد.. فيضانات إيطاليا تعزل مناطق كاملة عن باقي البلاد

أعلى عائد شهري بمصر وفوائد 25%.. كيف تحصل على تلك الشهادة بالبنك الأهلي؟

أسباب تمنعك من خسارة الوزن بشكل جيد.. أحذرها

فيديو

مدحت العدل يعلن عن مسلسل ضخم لـ شريهان | فيديوجراف

في حجم الأرض.. علماء الفلك يكتشفون كوكباً خارجياً مغطى بالبراكين.. فيديوجراف

حماقي السبب .. المطرب أكمل يكشف سبب القبض عليه من على المسرح/فيديوجراف

خلافات أسرية.. سيدة تتخلص من زوجها في الأقصر بمساعدة ابنها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ