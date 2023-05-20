الشهابي: الحياة الحزبية لن تقوى في وجود 100 كيان.. ونقترح تقليص عددهم

أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، أنه لن تكون هناك حياة حزبية قوية إلا بتقليص عدد الأحزاب ودمجها، وهي لا تحتاج إلى تعديل تشريعي، والنص الحالي لا يمانع، وعلى الأحزاب التي تريد أن تندمج تعقد مؤتمر عام ويصوت على القرار، وفي حال موافقة الجمعية العمومية يتم الاندماج.

وأشار "الشهابي"، خلال ندوة استضافها موقع "صدى البلد"، إلى أنه لا يوجد نظام سياسي يقوى إلا بتقوية المعارضة،فنحن نحتاج حياة حزبية ثرية وأحزاب مصرية خلف الدولة المصرية في قضايا الأمن القومي، مضيفًا: "لا يوجد حياة حزبية تستمر بهذا الشكل الذي يصل إلى 100 حزب".

وتعليقا على النظام الانتخابي، رأى أن القائمة المطلقة أسوء النظم الانتخابية، والجميع تخلى عنها، ولا يوجد أحد من دول العالم المتقدم في الممارسة الديموقراطية يمارس هذا النوع من النظم الانتخابية، الذي يقصي 49% من أصوات الناخبين، ويجعل البرلمان لا يعبر تعبيرًا حقيقيًا عن الشارع ولا يمثله تمثيلا حقيقيا كما أنه يضعف الأحزاب السياسية، مضيفًا بأن القائمة النسبية فتتميز بأنها قوائم صغيرة، يمكن للأحزاب أن تقوم بتكشيلها، وبالتالي يمكنها الحصول على تمثيل نيابي.

ونوه "الشهابي"، بأن القائمة المطلقة تضعف المجلس والنظام السياسي في البلاد، لأن النظام السياسي لا يقوى إلا بتقوية الأحزاب السياسية، خاصة وأن المادة الخامسة من الدستور تنص على أنه النظام السياسي يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية.

وأشار إلى أن من سلبيات القائمة المطلقة أنها تقصي الأحزاب السياسية من المشهد البرلماني، الذي يعد عصب الممارسة السياسية والحزبية، والأحزاب تعبر من خلالها عن مواقفها المختلفة تجاه القضايا، كما أنه يقوي دور البرلمان ودور الحكومة.