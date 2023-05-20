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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع أسعار الدولار فى العراق

صدى البلد

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم السبت، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة إقليم كردستان.

وبحسب وسائل إعلام فإن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 14480 دينار، مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح يوم الخميس الماضي 14430 دينار.

وارتفعت أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 14575 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 14375 دينارا لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة إقليم كوردستان، فان سجل سعر الدولار ارتفاعا أيضا حيث بلغ سعر البيع 14570 دينار، وسعر الشراء 14500 دينار مقابل 100 دولار.

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