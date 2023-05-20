اتحاد أدباء العراق: لدينا مشروع للتواجد في المحافل العربية

استعرض برنامج بيت للكل المذاع على القناة الأولى المصرية، عودة الأمن في العراق مرة أخرى، وإلى الحضن العربي من جديد.



وقال عمر السراي أمين عام الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق ، :" العراق لديها مشروع لتواجدها في المحافل العربية.. نمتلك لسانا واحدا يميزنا هي اللغة العربية ويجب استثمارها في مناهج وتعليم مشترك والتي تبدأ من الطفل لمعرفة أدب المعاصرين الجدد في الدول العربية.. والأطفال العربية معرضين للسرقة من قبل الانفتاح والتطور التكنولوجى، ولكن علينا تنمية اللغة العربية في الوقت الحالي لمحاربة اندثار اللغة العربية".



وأوضح:"العرب يبحثون عن العراق في أي محفل لمعارض الكتاب، ولذلك العراق لها دور كبير في الحضارة والثقافة والإبداع، وحاليا في وضع مطمئن في كنف العالم العربي..