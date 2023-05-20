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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل التعليم بالإسماعيلية يتابع بدء الامتحانات العملية لطلاب شهادة الدبلومات الفنية

وكيل وزارة التعليم
وكيل وزارة التعليم

أكد الدكتور  محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات اللازمة لعقد امتحانات الدبلومات الفنيه للعام الدراسى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ بمحافظة الإسماعيلية بكافة نوعياتها ( الصناعى _ الزراعى _ التجاري _ الفندقى) والمقررة اعتباراً من اليوم السبت ٢٠/ ٥ / ٢٠٢٣  (الامتحانات العملية والمعملية). 

السيطرة علي حريق بمطعم بيتزا في الإسماعيلية

وتبدأ الامتحانات التحريرية لطلاب الدبلومات الفنية اعتبارا من يوم السبت الموافق ٢٧ / ٥ /٢٠٢٣ وذلك طبقاً للجداول المعتمدة والمعلنة بهذا الشأن.

ولفت وكيل الوزارة إلى أن إجمالي اعداد طلاب  الدبلومات الفنيه بنطاق محافظة الإسماعيلية يبلغ ١١٢٤٢ طالب وطالبة بجميع النوعيات ( صناعى ٤٨١٩_ زراعى ٣٤١٨_ تجاري ٣٠٠٥ )  خلال ٨ إدارات تعليمية .

و أكد وكيل الوزارة أنه تم انهاء كافة الاستعدادات اللازمة لضمان سير الامتحانات بسهولة ويسر وتذليل ما يعترضها من معوقات والالتزام بالقرارات والتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية وتفعيل تعليمات الدكتور رضا حجازى _ وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية مع تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة لحماية أبنائنا الطلاب.

و تابع وكيل الوزارة أنه تم توفير الاستراحات الخاصة وتجهيزها بجميع الإدارات التعليمية لاستقبال السادة رؤساء اللجان والاعضاء القادمين من المحافظات الاخرى وتزويدها بالاثاث اللازم وكافة سبل الراحة والوسائل المعيشية بما يليق بمكانة المعلم كما  تم تجهيز الورش والمعامل بالخامات اللازمة لاختبار الطلبة  وفقاً لما يحتاجه كل تخصص من نوعيات التعليم الفنى المختلفة  ( صناعى _ تجارى _ زراعى ) من تجهيزات ومعدات وآلات ومواد خام وذلك وفقاً للضوابط والقواعد المنظمة للعملية الامتحانية  وتنفيذ تعليمات الإدارةالعامةللامتحانات.

وأشار د. محمد بحيري إلى أن امتحانات الدبلومات الفنيه بدأت اليوم بالاختبارات العملية والمعملية للطلاب وتم متابعتها بشكل لحظى ومستمر  من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية التى ضمت  جميع المعنيين و تم ربطها بغرف عمليات مماثلة بالادارات التعليمية  كما تم تشكيل لجنة مركز توزيع أسئلة التعليم الفنى طبقا لاشتراطات وزارة التربية والتعليم والأمن وتم التنسيق بين إدارة المركبات بالمديرية ومركز التوزيع وتم وضع خطوط السير لتسهيل وصول اوراق الأسئلة والإجابة قبل بداية اللجان بوقت كاف وتشكيل رؤساء اللجان لعدد المدارس الفنية بنوعياتها وكذا الملاحظين والمراقبين وذلك في إطار من التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم وكل من مديرية الصحة ومديرية الأمن والتأمين الصحي والوحدات المحلية   وجميع اللجان والعمل على توفير كافة الأجواء الامنه لضمان سير الامتحانات بسهولة ويسر.

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