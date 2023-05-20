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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

زوجة فنان مصري شهير تستغيث: أتعرض للتهديد والايذاء وعايزة أربي ابني

رابيا زوجة احمد فلوكس
رابيا زوجة احمد فلوكس

استغاثت المغربية "رابيا" زوجة الفنان أحمد فلوكس، بعدد من الجهات عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقالت زوجة فلوكس في استغاثتها: "انا اتعرض للتهديد والايذاء والقتل لذلك تواصلت مع سفارتي بما إنى مقيمة ولديهم كل التفاصيل لذلك لو أصابني أي مكروة أنا وابني السفارة لديها علم،  أنا كل اللي عايزاه أربي ابني"

وكان الفنان أحمد فلوكس  قد عاد  لزوجته الأولى "رابيا" وأم ابنه الوحيد "سيف الدين" فى سبتمبر 2020 بعد سنوات طويلة من الانفصال، وكان فلوكس قد انفصل عن زوجته منذ عدة سنوات، دون أن يؤثر ذلك على علاقتهما بعد قصة حب طويلة، استمرت لأكثر من 15 سنة، ظلت خلالها الزوجة صديقة لزوجها السابق، ودائما ما كانت تقف معه وتسانده في كل خطواته.


كان آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف: هند صبرى، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم، وموسيقى تصويرية عمر خيرت. ونال فلوكس عن دوره فى الفيلم العديد من الإشادات وحصل أيضًا على عدة جوائز وتكريمات.

الفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة السيناريو والحوار أمير طعيمة، يتناول الفيلم قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذى يُدعى "نور"، ويناقش المرحلة الزمنية بداية حرب 1967 مرورًا بحرب الاستنزاف. 

 

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IMG_٢٠٢٣٠٥٢٠_١٥٠٩١٢
IMG_٢٠٢٣٠٥٢٠_١٥٠٩١٢
رابيا زوجة احمد فلوكس استغاثة التهديد الانفصال احمد فلوكس

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