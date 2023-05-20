إزالة 4 منازل آيلة للسقوط في مركز الداخلة بالوادي الجديد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، عن إزالة أربعة منازل من الطوب اللبن آيلة للسقوط بشارع 23 يوليو بمدينة موط، حيث تمثل خطراً داهما على أمن وسلامة المواطنين من قاطنى هذه المناطق.

جرت أعمال الإزالة تحت إشراف صابر مبارز نائب ثان رئيس المركز وبمشاركة هيثم حسين المشرف العام على الأحياء، وذلك ضمن حملة إزالة المنازل الآيلة للسقوط التى تمثل خطورة شديدة على المواطنين وساكنى المنطقة، واستجابة لطلبات المواطنين لإزالة المنازل المتهالكة حرصا على أرواحهم وممتلكاتهم.

فى سياق متصل دفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بالمعدات اللازمة لاستكمال نظافة الاحياء والشوارع بالمدينة، حيث قامت فرق عمل قسمى النظافة وتحسين بيئة برفع الأتربة والتراكمات والقمامة والإشغالات وإزالة النباتات العشوائية ومخلفات الأشجار والنخيل بحى 25 يناير بمدينة موط، ونقلها الى الاماكن المحصصة لها.

جاء ذلك تحت إشراف صابر مبارز نائب ثان رئيس المركز وهيثم حسين المشرف على الأحياء، وناشدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة المواطنين إلقاء القمامة والمخلفات بأماكنها المخصصة لها.