نجم الزمالك يستفز الأهلي ويتمنى فوز صن داونز بدوري أبطال إفريقيا

علق شوقي السعيد، نجم النادي الزمالك السابق، على تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم بعد تحقيق الفوز على الترجي التونسي في نصف النهائي.

وكتب شوقي السعيد عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "ان شاء الله البطل صن داونز"

وكان الأهلي قد فاز بهدف دون رد أمام نظيره الترجي التونسي، في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمس الجمعة، وكان الأحمر قد فاز بثلاثة اهداف نظيفة في لقاء الذهاب.

ومن المنتظر أن يواجه فريق الأهلي، الفريق الفائز من مباراة الوداد البيضاوي المغربي، مع نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا