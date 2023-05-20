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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

معتز اينو: أفريقيا قارة وعاصمتها النادى الأهلي

معتز اينو
معتز اينو

احتفل معتز اينو، لاعب النادي الأهلي السابق بتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم بعد تحقيق الفوز على الترجي التونسي في الدور نصف النهائي.

وكتب نجم الأهلي السابق عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "قولتها مرات عديده واكررها مرة اخرى أفريقيا قارة وعاصمتها الأهلى".

وتابع "الأهلى يسطر تاريخ جديد بالوصول إلى المباراة النهائية للمرة السادسة عشر فى تاريخه والرابعة على التوالى مبروك لكل الأهلاوية حقا نعمة أن تنتمى للاهلى".

كان الأهلي قد فاز بهدف دون رد أمام نظيره الترجي التونسي، في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمس الجمعة، علمًا بأن الأحمر كان قد فاز بثلاثة اهداف نظيفة في لقاء الذهاب.

ومن المنتظر أن يواجه فريق الأهلي، الفريق الفائز من مباراة الوداد البيضاوي المغربي، مع نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

معتز إينو نجم الاهلي السابق نهائى دورى أبطال إفريقيا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الرابعة على التوالي

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