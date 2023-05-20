رئيس التنظيم والادارة يشارك في اجتماعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بباريس

شارك الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة في فعاليات اجتماع المجموعة التوجيهية لمبادرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول الحوكمة والقدرة التنافسية من أجل التنمية الذي عقدته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بالعاصمة الفرنسية باريس مؤخرا.

وتحدث رئيس الجهاز في الجلسة الخاصة بتحديات الحوكمة والتعامل معها لتحقيق الثقة والرفاهية، عن جهود الدولة المصرية لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وحوكمة آداءه.

وأوضح أن الدولة قامت في عام 2014 برفع واقع الإدارة العامة في البلاد، وبلورت خطتها للإصلاح الإداري، التي تضمنت خمسة محاور وهي، الإصلاح التشريعى، والتطوير المؤسسى، وبناء وتنمية القدرات، إلى جانب بناء وتكامل قواعد البيانات والمعلومات وتحسين الخدمات العامة.

وأشار إلى أن الدولة مضت قدما في تنفيذ خطتها لمعالجة التحديات المتوارثة، وهو ما جعل الجهاز الإداري يقف على أرض صلبة في مواجهة جائحة كورونا التي كانت بمثابة اختبار حقيقي لقوته.

وأوضح أن الحكومة المصرية عملت جاهدة في ظل الجائحة من أجل تحقيق المعادلة الصعبة للحفاظ على حياة المواطنين من جانب، واستمرار الخدمات المقدمة من الجهاز الإداري للدولة من جانب آخر..

وأشار الشيخ في هذا الصدد إلى أن العمل على تنفيذ المحور الرابع من خطة الإصلاح الإداري والمتعلق ببناء وتكامل قواعد البيانات، أتى ثماره بشكل ملحوظ، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الحكومة قامت باستحداث وتطوير وحدات المراجعة الداخلية والحوكمة في الجهات الحكومية المختلفة.

كما تحدث رئيس الجهاز في الجلسة الخاصة بتعزيز التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول دور الحكومات في مواجهة الأزمات، عن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في هذا الشأن، حيث ذكر أننا نعيش في عالم تحيط به التحديات من كل مكان، كما أن هذه التحديات تنبع في الغالب الأعظم من مسببات خارجية وتضع ضغوطات على الحكومات بشكل كبير، الأمر الذي يتطلب تعاون دولي متزايد من أجل مواجهة تلك التحديات، ولذا فإن الحكومة المصرية تثمن التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في كافة المناحي.

وأضاف أن الحكومة المصرية وضعت على قمة أجندة سياساتها العامة قضايا إصلاح التعليم والصحة والإدارة العامة بالإضافة إلى الإصلاح الاقتصادي، وشرح تفصيلا جهود الدولة المصرية في هذا الشأن مختتما حديثه بالمبادرات التي أطلقتها الدولة مؤخرا مثل حياة كريمة والحوار الوطني وأهميتها بالنسبة للدولة المصرية.

كما ألتقى رئيس الجهاز على هامش الاجتماعات بكل من يوناس بيرتوك نائب مدير مديرية الحوكمة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وكذلك مارتن فورست رئيس قسم مراجعات الحوكمة والشراكات، وماريام علام مدير برنامج الحوكمة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعمرو سليمان محلل سياسات ومدير مشاريع ببرنامج الحوكمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لمناقشة كافة أوجه التعاون المشترك المستقبلية بين المنظمة والجهاز.