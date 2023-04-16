قدم الآن.. فرص عمل خالية بالتنظيم والإدارة 2023.. شروط وتفاصيل

يبحث عدد كبير جدا من المواطنيين عن فرص العمل الشاغرة، التي اعلنتها مديرية التنظيم والإدارة التابعة لمحافظة البحر الأحمر ضمن المجموعة التخصصية والنوع القيادى لوظيفة مدير عام الإدارة العامة للخدمة المدنية.



وتندرج وظيفة مدير عام الإدارة العامة للخدمة المدنية وفق مديرية التنظيم والإدارة على قمة الإدارة العامة لشئون الخدمة المدنية بمديرية التنظيم والإدارة، ويجب من المتقدم فى فرص عمل التنظيم والإدارة أن يعمل شغلها تحت الإشراف العام لمدير المديرية.

شروط التقديم على وظائف التنظيم والإدارة 2023



يختص بدراسة ومتابعة تطور تشريعات شؤون الخدمة المدنية

القيام بالبحوث والدراسات المتخصصة في هذا المجال وإسداء الخبرات الفنية المتخصصة في هذا المجال

قادر على الإشراف على بحوث شؤون الخدمة المدنية التي تجريها الإدارات التابعة له وإصدار توجيهاته وتعليماته بشأنها

أن يكون عمل على قضاء مدة بينية يصل قدرها إلى عام في وظيفة بالمستوى الوظيفي الأول (أ)

أو قضاء مدة كلية يصل قدرها إلى 17 سنة تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة لغير العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

أن يكون حاصلا على مؤهل عال مناسب ووفقا لاشتراطات بطاقة وصف الوظيفة.

المستندات المطلوبة للتقديم على فرص عمل التنظيم والإدارة2023

المستندات المطلوبة للتقديم على فرص عمل التنظيم والإدارة2023

تقديم 6 صور فوتوغرافية حديثة

10 حافظة مستندات بلاستيك

تقديم بيان الحالة الوظيفية

تقديم مقترح تطوير (أصل + خمس صور)

نسخة من مقترح التطوير على أسطوانة مدمجة (CD)

ويجب أن يكون معتمدا ومختوما وعلى مسئولية مدير إدارة الموارد البشرية بالجهة الإدارية التابع لها المتقدم

-يجب أن يتضمن بيان الحالة الوظيفية استيفاء النماذج المخصصة لإثبات بيانات كل من المؤهلات العلمية

والخبرة النوعية والزمنية والوظائف الإشراقية السابق شغلها وأيضا تقارير الكفاية

تقديم ما يفيد الدورات التدريبية مدتها ونوعها ومكانها والجزاءات و العلاوات التشجيعية و خطابات الشكر والتقدير إن وجدت

بيان إنجازات وإسهامات المتقدم في الوحدة التي يعمل بها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك معتمدة ومختومة.

تقديم 6 نسخ من ملف التقديم الخاص به.

طريقة التقديم على فرص عمل التنظيم والإدارA