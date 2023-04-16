فرص عمل مميزة في البحر الأحمر.. شروط التقديم والأوراق المطلوبة

تسعي الدولة إلي توفير فرص عمل جيدة من خلال الوزارات والهيئات التابعة لها، حيث أعلنت مديرية التنظيم والإدارة التابعة لمحافظة البحر الأحمر عن وظائف خالية تقع ضمن المجموعة التخصصية والنوع القيادى لوظيفة مدير عام الإدارة العامة للخدمة المدنية.

فرص عمل التنظيم والإدارة



وتندرج وظيفة مدير عام الإدارة العامة للخدمة المدنية وفق مديرية التنظيم والإدارة على قمة الإدارة العامة لشئون الخدمة المدنية بمديرية التنظيم والإدارة، ويجب من المتقدم فى فرص عمل التنظيم والإدارة أن يعمل شغلها تحت الإشراف العام لمدير المديرية.

شروط التقديم على وظائف التنظيم والإدارة

وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدم فى فرص عمل التنظيم والإدارة لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للخدمة المدنية تتضمن ما يلي :-

- يشترط فى المتقدم لشغل الوظيفة أن يختص بدراسة ومتابعة تطور تشريعات شؤون الخدمة المدنية والقيام بالبحوث والدراسات المتخصصة في هذا المجال وإسداء الخبرات الفنية المتخصصة في هذا المجال.

- كما يشترط في المتقدم أن يكون قادرا على الإشراف على بحوث شؤون الخدمة المدنية التي تجريها الإدارات التابعة له وإصدار توجيهاته وتعليماته بشأنها.

- يشترط في المتقدم لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للخدمة المدنية أن يكون عمل على قضاء مدة بينية يصل قدرها إلى عام في وظيفة بالمستوى الوظيفي الأول (أ) أو قضاء مدة كلية يصل قدرها إلى 17 سنة تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة لغير العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

- كما يشترط أن يكون حاصلا على مؤهل عال مناسب ووفقا لاشتراطات بطاقة وصف الوظيفة.

المستندات المطلوبة للتقديم على فرص عمل التنظيم والإدارة



- تتضمن المستندات المطلوبة للتقديم فى فرص عمل التنظيم والإدارة تقديم بيان الحالة الوظيفية ويجب أن يكون معتمدا ومختوما وعلى مسئولية مدير إدارة الموارد البشرية بالجهة الإدارية التابع لها المتقدم

- يجب أن يتضمن بيان الحالة الوظيفية استيفاء النماذج المخصصة لإثبات بيانات كل من المؤهلات العلمية والخبرة النوعية والزمنية والوظائف الإشراقية السابق شغلها وأيضا تقارير الكفاية

- تقديم ما يفيد الدورات التدريبية مدتها ونوعها ومكانها والجزاءات و العلاوات التشجيعية و خطابات الشكر والتقدير إن وجدت

- تقديم 6 صور فوتوغرافية حديثة

- 10 حافظة مستندات بلاستيك.

- بيان إنجازات وإسهامات المتقدم في الوحدة التي يعمل بها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك معتمدة ومختومة.

- تقديم مقترح تطوير (أصل + خمس صور)

- كما تشمل المستندات المطلوبة نسخة من مقترح التطوير على أسطوانة مدمجة (CD)

- وتتضمن أيضا المستندات المطلوبة تقديم 6 نسخ من ملف التقديم الخاص به.

طريقة التقديم على فرص عمل التنظيم والإدارة



يجب على الراغبين في التقديم للوظائف الخالية من خلال تقديم الطلبات بمقر مديرية التنظيم والإدارة بالبحر الأحمر ـ خلف ديوان عام محافظة البحر الأحمر.