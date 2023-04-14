وظائف خالية للمعلمين في المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد| سجل الآن

أعلنت المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد ، عن وظائف خالية للمعلمين للعمل خلال العام الدراسي القادم 2023 / 2024 .



وأكدت المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد ، أن التخصصات المطلوبة تتمثل في :

اللغة العربية

التربية الدينية

رياض الاطفال

الدراسات الاجتماعية

Math

Science

English

اخصائي نفسي - اجتماعي

تربية رياضية



شروط وظائف المعلمين في المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد :

أن يكون المتقدم من العاملين بوزارة التربية والتعليم

إجادة اللغة الانجليزية تحدثا وكتابة

إجادة التعامل مع الحاسب الألي وتكنولوجيا التعليم

يتم العمل بنظام المأمورية المفتوحة حيث يمنح المعلم مكافآة شهرية نظير الجهود غير العادية



إجراءات وضوابط وظائف المعلمين في المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد :

يتم التقدم عن طريق ارسال نسختين من السيرة الذاتية احداهما باللغة العربية والاخرى باللغة الانجليزية ومرفق بها صورة حديثة وكذلك صحيفة احوال إلكترونية مختومة من الادارة التعليمية وذلك على موقع المدرسة https://www.eis-zayed.com/careers

يتم تقديم الاوراق على البريد الالكتروني المرفق في موعد غايته يوم الثلاثاء 30 مايو 2023

جدير بالذكر أن المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد هي أول مدرسة حكومية معتمدة من منظمة البكالوريا الدولية IBO في مصر