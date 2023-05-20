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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد مزاعم السيطرة الروسية.. أوكرانيا تكشف مستجدات الوضع في باخموت

باخموت
باخموت

كشفت نائبة وزير الدفاع الأوكراني حنا ماليار، الوضع في باخموت، بعد إعلان قوات فاجنر العسكرية الروسية السيطرة على المدينة بالكامل، فيما نقت كييف هذه الأنباء.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، قالت حنا ماليار اليوم السبت إن الوضع في باخموت حرج، حيث تحافظ القوات الأوكرانية على دفاعها في الجزء الجنوبي الغربي من المدينة.

وأضافت ماليار أن نائب وزير الدفاع الأوكراني أن القتال في باخموت على أشده وحتى الآن، يتحكم المدافعون عننا في بعض المنشآت الصناعية والبنية التحتية في المنطقة والقطاع الخاص.

وكانت القيادة الشرقية للجيش الأوكراني، نفت في وقت سابق سيطرة قوات مجموعة فاجنر العسكرية الروسية اليوم السبت، على مدينة باخموت بالكامل.

وقالت القيادة الشرقية للجيش الأوكراني، إن القوات تواصل المعركة داخل باخموت، ومستمرون في القتال بجنوب غرب المدينة.

بينما أعلن قائد مجموعة فاجنر الروسية العسكرية الخاصة، يفجيني بريجوزين، السيطرة الكاملة على باخموت، والتي تعد محور المعركة الأطول في الحرب الروسية.

وظهر بريجوزين في فيديو وهو بالزي العسكري أمام صف من المقاتلين يحملون الأعلام الروسية ولافتات فاجنر، مؤكدًا أن وحداته سيطرت على مدينة باخموت بأكملها وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا.

وأوضح أن قواته ستنسحب من باخموت اعتبارًا من الخميس المقبل الموافق 25 مايو للراحة وإعادة التدريب.

باخموت قوات فاجنر فاجنر الحرب الروسية الدفاع الأوكراني

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