مغامرة طريفة لـ مي كساب مع أسد ودب في دبي .. صور

نشرت الفنانة مي كساب مقاطع فيديو لها على "إنستجرام"، مع عدد من الحيوانات، كالأسد والدب والثعابين، خلال زيارتها إلى دولة الامارات.

وظهرت مي كساب في الفيديوهات، وهي تسقي شبلا صغيرا حليب من زجاجة، وتحمل ثعبانًا كبيرًا على كتفها، وآخر صغير على يدها، بالإضافة لإطعامها دبا كبيرا، وحيوانات أخرى.

وعلقت مي كساب "يوم من أحلى الأيام، شكرا جدا دكتور سيف، والصديق الغالي سعيد الجناحي على كل حاجة حلوة، وتسهيل أموري في الحصول على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات".



وكانت مي كساب تصدرت التريند في رمضان 2023، بسبب دور "ثريا" الذي قدمته في مسلسل "جعفر العمدة"، مع الفنان محمد رمضان.

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

ويعرض حاليًا للنجمة مى كساب الجزء الرابع من مسلسل "اللعبة"، بعنوان" دوري الأبطال، مع الثنائي شيكو وهشام ماجد، وبجانب عدد كبير من النجوم أبرزهم محمد ثروت، وأحمد فتحي، ميرنا جميل، سامي مغاوي، عارفة عبد الرسول.