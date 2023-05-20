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رئيس التحرير
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متحدث التعليم: اعتماد نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية العام المقبل

شادي زلطة المتحدث
شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم

‏قال شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن وزير التربية والتعليم أعلن منذ فترة عن بعض القرارات التي من شأنها  بتنظيم عمليات الامتحانات لمختلف الصفوف الدراسية سواء النقل أو الشهادة الإعدادية أو شهادة الثانوية العامة، وزيارة الدكتور رضا حجازي اليوم لمحافظة الدقهلية تأتي في إطار عدد من الزيارات المختلفة التي قام بها خلال الفترة الماضية لبحث الاستعدادات الخاصة بالامتحانات وتفقد اللجان وضمان انتظام سير العملية التعليمية والتأكيد على الإجراءات الخاصة المتعلقة بمكافحة الغش والتداول والغش الإلكتروني.

 

وتابع شادي زلطة خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "مانشيت" تقديم الإعلامي "جابر القرموطي"، المذاع عبر فضائية "CBC"، أن هناك جهود كبيرة مبذولة في هذا الإطار مع التأكيد أن أي حالة يتم رصدها بيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها سواء من أي شخص مسؤول أو من الطلاب الذي يتم ضبطهم أثناء الغش، وبيتم تحرير محضر غش وحرمانهم من الامتحان، متابعا أن اليوم أثناء زيارة الوزير  لمحافظة الدقهلية كان هناك بعض القرارات الجديدة وهي أن امتحانات الشهادة الإعدادية من العام القادم ستكون بنظام "البوكليت" وهو عبارة عن أن يكون هناك كراسة واحدة للأسئلة والاجابة وهذا أحد الإجراءات المتعلقة بمنع الغش.

 

إجراءات لمنع الغش في الامتحانات

 

وأضاف أن  هناك إجراء آخر غاية في الأهمية وهو ظرف ورق الأسئلة سيكون بداخله عشرين ورقة أسئلة فقط وسيفتح داخل اللجنة وهذا أحد الإجراءات المهمة لمنع الغش، وأيضا سيكون هناك علامة مائية لكل إدارة تعليمية على ورقة الأسئلة، والإجراء الأخير هو منع الملاحظين وكل القائمين على عملية سير الامتحانات من استخدام الهواتف المحمولة، وأي حالة أو أي شخص سوف يتم رصده متورط في أي حالة من حالات الغش ستتم محاسبته فورا، ولا بد من تعاون أولياء الأمور معنا ونصح الأبناء بعدم الغش، وأولياء الأمور مسؤولين عن أولادهم.

التربية والتعليم شادي زلطة جابر القرموطي البوكليت الغش

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