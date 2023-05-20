وكيل التربية والتعليم يزور إدارة الزينية لمتابعة اللجان الامتحانية بالأقصر

تفقد الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر إلى قرية العشي التابعة لإدارة الزينية لمتابعة اللجان الامتحانية هناك، وذلك وفقاً لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر.

كان في استقباله صبحي يوسف مدير إدارة الزينية التعليمية ليزور مدارس عبيد علي الإعدادية، العشي الإعدادية، والعشي الثانوية المشتركة.

أشاد خالد بمستوى الانضباط داخل اللجان ، حيث اطمأن إلى سير الامتحان، وعدم وجود أي شكاوى، وإلى تطبيق كافة الإجراءات التي تمكن الطلاب بجميع اللجان في هدوء، ولا يوجد ما يعكر صفو سير الامتحان.

وخلال المتابعة، وجه وكيل الوزارة إلى تحقيق الانضباط داخل جميع اللجان، والتأكيد على ضرورة منع استخدام التليفون المحمول داخل اللجان، والتأكيد على إضاءة الفصول وتهويتها، وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بصورة جيدة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والالتزام بكافة الضوابط الامتحانية.

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