إخماد حريق بغرف السكة الحديد قرب محطة شبين الكوم القديمة .. صور

تمكنت قوات الحماية المدنية والاطفاء في محافظة المنوفية من السيطرة علي حريق ببعض الغرف التابعة لهيئة السكة الحديد بالقرب من محطة قطار شبين الكوم القديمة.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية اخطارا من مركز شرطة شبين الكوم بنشوب حريق في بعض الغرف التابعة لهيئة السكة الحديد بالقرب من محطة قطار شبين الكوم القديم شبين الكوم..

بانتقال قوات الحماية المدنية والاطفاء تم السيطرة علي الحريق وتبين أن الحريق اشتعل في الهيش والبوص وامتد إلي الغرف وتم السيطرة علي الحريق دون إصابات بشرية أو وفيات.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.