خلافات أسرية.. سيدة تتخلص من زوجها في الأقصر بمساعدة ابنها

قدم أحمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن جريمة في مدينة الأقصر، بدأت القصة بورود بلاغ لرجال الشرطة بالأقصر يفيد وفاة أحد الأشخاص داخل بيته، ووجود شبهة جنائية في الواقعة، ثم تمكن فريق البحث من تحديد هوية مرتكبي الواقعة وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة زوجة المجني عليه وابنه.

التحريات كشفت ما حدث يوم الواقعة، حيث تعالى صوت استغاثة الزوج وسمعه الجيران، لكنهم حين توجهوا لمنزله، أخبرتهم زوجته بأن الأمور على ما يرام وهو بخير.

https://www.youtube.com/watch?v=WJHTiC2SdiI

لكن الأهالي لم يصدقوا ذلك وقاموا بإبلاغ رجال الشرطة، الذين كشفوا مقتل المسن داخل منزله، وأن وراء ارتكاب الجريمة المتهمة ونجلها.

مما تمت الواقعة عن طريق التعدي على المجنى عليه بالضرب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، واعترفا بجريمتهما وتم اقتيادهما إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

وتم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة بسبب خلافات بينهم، قاما على إثرها بالتعدى على المجنى عليه بالضرب وكتم أنفاسه حتى فارق الحياة.