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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أرسنال يخسر من نوتنجهام ويهدي لقب الدوري الإنجليزي لـ مانشستر سيتي

صدى البلد

خسر فريق أرسنال أمام مضيفه نوتنجهام فورست بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما، في الجولة السابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

هدف نوتنجهام جاء في الدقيقة 19 عن طريق النيجيري أونيي مستغلًا خطأ في دفاعات أرسنال.

لاعبو أرسنال كثفوا محاولاتهم للتسجيل، لكنهم عجزوا عن ذلك، ليتلقوا الهزيمة الثانية تواليًا، ويخسروا بشكل رسمي صراع لقب الدوري الإنجليزي.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد فريق نوتنجهام فورست للنقطة 37 في المركز السابع، فيما تجمد رصيد أرسنال عند 81 نقطة في المركز الثاني، بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي، الذي تُوج رسميًا باللقب،

تشكيل أرسنال

وضم تشكيل أرسنال كلا من:

في حراسة المرمى: آيرون رامسديل

خط الدفاع: بينجامين وايت - بيوتر كيويور - جابرييل - جرانيت تشاكا

خط الوسط: توماس بارتي - جورجينيو - مارتين أوديجارد

خط الهجوم: بوكايو ساكا - لياندرو تروسارد - جابرييل خيسوس

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