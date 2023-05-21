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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلافات عائلية.. تفاصيل مثيرة وراء مقتل شخص على يد زوج طليقته بالقاهرة

جثة
جثة

قررت نيابة حوادث شمال القاهرة الكلية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل أحد أقاربهم بسبب خلافات عائلية بروض الفرج.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك، وتكليف أطباء مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاة والاداة المستخدمة في ذلك.

وكانت قد شهدت منطقة روض الفرج جريمة قتل بشعه عندما مزق شخصين احد أقاربهما بسبب خلافات عائلية تم ضبط المتهمين بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة روض الفرج من إحدى المستشفيات بإستقبالها أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم توفى متأثراً بإصابته بجروح متفرقة بالجسم إثر إدعاء مشاجرة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين حدوث مشاجرة بين المتوفى وزوج طليقته وشقيقه لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الثانى على الأول بإستخدام الأسلحة البيضاء نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته .

تم ضبط المتهمين والأسلحة البيضاء المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة روض الفرج حبس شخصين المستشفيات مشادة كلامية

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