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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس 8 أشخاص لتنقيبهم عن الأثار بالمقطم

التنقيب عن الأثار
التنقيب عن الأثار

قررت نيابة المقطم الجزئية، حبس 8 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتنقيب عن الأثار داخل مقابر المقطم ومصرع أخر بعد انهيار الحفر عليه.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك، وتكليف أطباء مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاة.

وكان قد ‏لقي عامل مصرعه انهارت عليه حفرة أثناء التنقيب وثمانية آخرين عن الآثار داخل مقابر المقطم ، تم ضبط المتهمين بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة المقطم بشأن العثور على جثمان أحد الأشخاص بجوار مقابر المقطم بدائرة القسم .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد هوية المجنى عليه وتبين أنه عامل وأنه توفى أثناء قيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار بدائرة القسم بالإشتراك مع 8 أشخاص تم إستهدافهم وضبطهم.

وبمواجهتهم إعترفوا بأنه أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بإحدى المناطق بدائرة القسم حدث عطل بإحدى الماكينات المتواجدة بمكان الحفر ولدى قيام المتوفى بإستبيان الأمر سقط بالحفرة ، مما أسفر عن وفاته ولدى إكتشاف المتهمين الواقعة قاموا بإخراجه وإلقائه بمحل العثور .

كما تم بإرشاد المتهمين الوصول لمكان الحفر ، وعُثر على حفرة بقطر حوالى متر وعمق 25 متر ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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