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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة الدلتا التكنولوجية : نحرص على دعم المشروعات الابتكارية لتنمية المجتمع

جامعة الدلتا التكنولوجية
جامعة الدلتا التكنولوجية

قال الدكتور عربى كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، ان الجامعة تسعى إلى تأهيل طلابها، وإكسابهم المهارات والمعلومات التي تساعدهم أن يتمتعوا بمواصفات علمية تكنولوجية ومهنية، مدعومة بالتطبيق العملي من خلال شركات رائدة في التخصص، وإعداد متخصصين أكفاء في علوم التكنولوجيا، بما يتماشى مع توجه الدولة المصرية ومشروعاتها القومية، والانفتاح نحو الاهتمام بالتصنيع في كافة المجالات.

وأكد كشك علي أن الجامعات تزخر بالطلاب المتميزين وان هذا يعكسه مشروعات الطلاب التي يشهدها حيث انها أفكار مثمرة ونماذج متميزة تعكس قدرتهم على الإبداع والابتكار والتميز ، مشيرًا إلى حرص الجامعة على دعم المشروعات الإبتكارية لتكون نواة لمشروعات عملية تساعد على خدمة وتنمية المجتمع ودعم وتوطين الإقتصاد القومي.

واضاف رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية على أهمية برنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية بالجامعة، خاصة وأن مصر بصدد إنشاء منظومة مُتكاملة لإنتاج الأجهزة التعويضية، مشيرًا إلى اهتمام الجامعة بتقديم تعليم تكنولوجي متميز يجمع بين التأهيل النظرى والتطبيقى والتدريب الميدانى، مما يساعد على استثمار العقول الشبابية، وتوظيفها الإيجابي الصحيح نحو مستقبل أفضل وتعزيز أوجه الابتكار والإبداع، بالإضافة إلى إكسابهم المزيد من المهارات والخبرات لمواكبة التطور التقني وربطهم بسوق العمل، وذلك فى ظل توجهات الدولة المصرية نحو تحقيق ريادة علمية ترتقي بالمستوى التعليمي وتُحقق التنمية المُستدامة وطموحات الجمهورية الجديدة.

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وعلي جانب آخر عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة المنصورة.

قدم المجلس الشكر لجامعة المنصورة برئاسة الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة على استضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

هنأ المجلس الدكتور وليد أنور بمناسبة تعيينه أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

وأشاد الوزير بما تحقق من إنجازات على صعيد البحث العلمي، ومنها حصول مصر على المركز 24 عالميًّا، والمرتبة الأولى إفريقيًّا وفقًا لمؤشر SCImago  للنشر العلمي، مثمنًا الجهود المبذولة في هذا الصدد، ومن بينها الدعم الفني المقدم من الوزارة للجامعات، والتدريب على النشر الدولي، وتحفيز الجامعات للباحثين على النشر بالمجلات الدولية.

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