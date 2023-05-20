حبيبها .. تفاصيل مثيرة وراء هروب فتاة من أهلها بسوهاج إلى القاهرة

قررت نيابة الشروق الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدى على إحدى الفتيات والإستيلاء على مبلغ مالى منها وإلقائها في الطريق بدائرة القسم.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد ‏ضبط رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة شخص تعدى على إحدى الفتيات والإستيلاء على مبلغ مالى منها، تمت عملية الضبط بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الشروق تلاحظ لهم وجود إحدى الفتيات ملقاة على الأرض وفى حالة إعياء شديدة ومصابة بجرح بالرأس.

وبسؤالها قررت أنها قامت بترك مسكنها بمحافظة سوهاج عقب قيامها بسرقة مبلغ مالى من والدها بتحريض من صديقها مقيم دائرة القسم وأنه قام بإستئجار شقة بدائرة القسم، وحدثت بينهما مشادة كلامية قام على إثرها بإصطحابها لمكان العثور عليها وتعدى عليها بالضرب بإستخدام قالب طوب فأغشى عليها فظن أنها قد فارقت الحياة وتركها ولاذ بالفرار، تم إستهداف المتهم وضبطه وبحوزته مبلغ مالى.

وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة وإستيلائه على المبلغ المالى بحوزتها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.