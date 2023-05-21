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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في 14 محافظة اليوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يستكمل اليوم الأحد طلاب الشهادة الإعدادية 2023 ، امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني ، في 14 محافظة على مستوى الجمهورية ، وهي محافظات الجيزة ، والشرقية ، والغربية ، ومطروح ، وأسيوط ، والمنيا ، والإسكندرية ، كفر الشيخ ، والقاهرة  ، و الوادي الجديد ، والقليوبية ، والاقصر ، المنوفية ، والسويس

يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية 2023 ، اليوم الأحد امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني في المواد المذكورة في كل جدول من الجداول المعلنة في المحافظات المذكورة ، وبيانها كالتالي :

  • الجيزة :  الجبر والإحصاء + و الكومبيوتر والتكنولوجيا الحديثة
  • الشرقية: الجبر والإحصاء + التربية الفنية
  • الغربية : الدراسات الاجتماعية
  • مطروح  :  الهندسة + التربية الفنية
  • أسيوط :  الهندسة + التربية الدينية  .
  • المنيا : الهندسة + التربية الدينية  .
  • الاسكندرية : اللغة الأجنبية
  • كفر الشيخ : اللغة الانجليزية + التربية الفنية
  • القاهرة :  اللغة الانجليزية
  • الوادي الجديد : العلوم
  • القليوبية : الجبر والاحصاء + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات
  • الاقصر : الدراسات “ للجميع” + العلوم والتربية الفنية “للمتخلفين”
  • المنوفية : العلوم
  • السويس : اللغة الاجنبية

انتهاء امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني في 11 محافظة

جدير بالذكر أنه كان قد انتهى ماراثون امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني ، وفقا للقواعد المنظمة للعملية الامتحانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في 11 محافظة : دمياط ، الفيوم ، البحر الأحمر ، وشمال سيناء ، وجنوب سيناء ، والإسماعيلية ، وأسوان ، وسوهاج ، وبورسعيد ، والبحيرة ، والدقهلية

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن القرارات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتأكيد على انتظام سير الامتحانات جاءت لضمان العدالة وتكافؤ الفرص وتعبر عن قوة الدولة في مواجهة الفساد، مشيرًا إلى أنه تم تحديد المتسبب في واقعة تسريب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الاعدادية وإحالته للنيابة العامة.

وقال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : "إن الوزارة رصدت كل التجاوزات التي حدثت خلال الامتحانات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها".

وكان قد تم التشديد على انضباط سير امتحانات نهاية العام، لصفوف النقل، والشهادة الإعدادية، والالتزام بكافة الضوابط المنظمة والصادرة في هذا الشأن، والتأكيد على عدم السماح بأي حالات غش مع اتخاذ كافة الإجراءات التي أعلنت عنها الوزارة لمواجهة الغش بكافة أشكاله.

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