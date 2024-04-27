إعادة فتح الطرق في محافظة البحر الأحمر بعد تحسن الأحوال الجوية

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر صباح اليوم السبت إعادة فتح الطرق التي تم إغلاقها مساء أمس بسبب الظروف الجوية السيئة.

كانت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قد اتخذت قرارًا بإغلاق طريق القصير قفط جنوب البحر الأحمر وطريق الغردقة قنا الذي يربط بين محافظتي البحر الأحمر وقنا، نظرًا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح وسقوط الأمطار.

وأكد مركز عمليات البحر الأحمر أن الوضع على الطرق الخارجية للمحافظة مستقر ولا يوجد ما يعيق القيادة عليه.

وأفاد مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بسقوط أمطار مع هبوب رياح خفيفة على مدن المحافظة.

وناشدت محافظة البحر الأحمر قائدي المركبات بتوخي الحيطة والحذر على الطرق الداخلية والخارجية للمحافظة.

وبهذا، تستأنف حركة المرور على الطرق الرئيسية بعد الجهود المبذولة للتعامل مع تداعيات الظروف الجوية السائدة، وتأمل السلطات المحلية في استمرار استقرار الوضع وعدم تكرار حالات الإغلاق مستقبلاً.