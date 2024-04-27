عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إعادة فتح الطرق في محافظة البحر الأحمر بعد تحسن الأحوال الجوية

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر صباح اليوم السبت إعادة فتح الطرق التي تم إغلاقها مساء أمس بسبب الظروف الجوية السيئة.

كانت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قد اتخذت قرارًا بإغلاق طريق القصير قفط جنوب البحر الأحمر وطريق الغردقة قنا الذي يربط بين محافظتي البحر الأحمر وقنا، نظرًا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح وسقوط الأمطار.

وأكد مركز عمليات البحر الأحمر أن الوضع على الطرق الخارجية للمحافظة مستقر ولا يوجد ما يعيق القيادة عليه.

وأفاد مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بسقوط أمطار مع هبوب رياح خفيفة على مدن المحافظة.

وناشدت محافظة البحر الأحمر قائدي المركبات بتوخي الحيطة والحذر على الطرق الداخلية والخارجية للمحافظة.

وبهذا، تستأنف حركة المرور على الطرق الرئيسية بعد الجهود المبذولة للتعامل مع تداعيات الظروف الجوية السائدة، وتأمل السلطات المحلية في استمرار استقرار الوضع وعدم تكرار حالات الإغلاق مستقبلاً.

محافظة البحر الاحمر الغردقة أخبار السياحة في مصر الأحداث الحالية في البحر الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرج عامر يوجه رسالة لـ لاعب الأهلي محمد عبد المنعم

هل تصل عاصفة الأقصر للقاهرة؟|الأرصاد تفجر مفاجأة وتعلن عن سيول بهذه المناطق

بسبب الغضب غير المبرر..تحقيق عاجل مع نجم الأهلي| تفاصيل

3500 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد موجة تراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

نبيل الحلفاوي يوجه رسالة إلى لاعب الأهلي أكرم توفيق حول لقاء مازيمبي

إبراهيم سعيد: هذا اللاعب صنع الفارق وكان مؤثرا مع الأهلي أمام مازيمبي

تأجيل ثلاث مباريات للنادي الأهلي بعد الفوز على مازيمبي

"الأحمر" في النهائي الخامس| كاف يحسم الجدل حول إلغاء هدف مازيمبي أمام الأهلي.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

رياح في الغردقة وأمطار بسفاجا.. تحذيرات من عاصفة قوية تضرب البحر الأحمر

ظهور نادر.. سمكة مانتا راي الفريدة في مياه مرسى علم بالبحر الأحمر

سوء الأحوال الجوية .. غلق الطريق الرابط بين محافظتي البحر الأحمر وقنا

110 رحلات .. مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان 22 ألف سائح

نجاح عملية ولادة طبيعية داخل سيارة الإسعاف بقرية حماطة جنوب مرسى علم

استغلالا للإجازة.. توافد الجماهير على شواطئ العائلات في الغردقة

البندارى يشهد انطلاق فعاليات المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة بمدن المحافظة

رئيس مدينة الغردقة يجتمع مع المواطنين ويؤكد التزامه بتلبية مطالبهم

ترشيحاتنا

بعد خروجها من المستشفى.. تطورات الحالة الصحية لـ نجوى فؤاد

السيسي يتفقد الصالات الرياضية المجهزة بالأكاديمية العسكرية في العاصمة الإدارية.. فيديو

الرئيس السيسي يزور الأكاديمية العسكرية بالعاصمة الإدارية.. فيديو

الصحة الفلسطينية : جميع مواطني قطاع غزة حياتهم في خطر لهذا السبب

الرئيس السيسي يزور الأكاديمية العسكرية في العاصمة الإدارية

يا بلاش.. جلابية فيفي عبده سعرها يقارب الـ5 ملايين جنيه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابنة حسام حسن بإطلالة بسيطة في حفل خطوبتها| شاهد

خطوة تحمي طفلك من خطر متلازمة موت الرضع.. إتبعيها في أول 6 شهور

صحية ولذيذة.. طريقة عمل سلطة البروكلي

هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة لجفاف العين من غيرهم.. فهل أنت منهم؟

فيديو

يا بلاش.. جلابية فيفي عبده سعرها يقارب الـ5 ملايين جنيه

بعد أشهر من وفاة والدتها.. لطيفة تحيي حفل زفاف بحضور يسرا

زلازل قادمة اليومين المقبلين.. تحذير مرعب من المنجّم الهولندي

قبلت أكون زوجة ثانية.. صابرين تتحدث عن طلاقها للمرة الأولى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الثقافة.. والمختلفون الخمسة

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ