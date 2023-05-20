ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة حاويات وبضائع عامة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميًا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة .. بينما غادر عدد 11 سفينة ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة .

وقد أضاف البيان أن حركة الصادر من البضائع العامة 26418 طنًا تشمل: 5164 طن يوريا و4500 طن رمل و4685 طن أسمنت صب و720 طن سلك معدنى و10346 طن كلينكر و1003 طن بضائع متنوعة .

كما أوضح البيان أن حركة الوارد من البضائع العامة 47306 أطنان تشمل: 1968 طن ابلاكاش و2352 طن خشب زان و4053 طن فول و8264 طن خردة و5000 طن حديد و3653 طن صويا و11584 طنًا ذرة و 9992 طن قمح و 440 طن بضائع متنوعة .

بينما أشار البيان إلى أن حركة الصادر من الحاويات 361 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 247 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2999 حاوية مكافئة ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 169210 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 103654 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3843 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم ابو راضي وكفر الشيخ وشبرا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3207 شاحنة .